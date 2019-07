Isis-perheiden omaiset HS:ssä: Olemme valmiita maksamaan sukulaistemme matkat Suomeen

Syyrian al-Holin leirillä elävien suomalaisten naisten ja lasten omaiset arvostelevat Suomen hallitusta Helsingin Sanomiin kirjoittamassaan mielipidekirjoituksessa.

Nimettömänä pysyvien omaisten mukaan Isisin kalifaattiin liittyneet naiset houkuteltiin lähtemään Syyriaan ”monenlaisilla menetelmillä”. Heidän mukaansa lähtijät eivät tienneet, millainen totalitaristinen järjestelmä perillä odotti.

– Motiiveja on ollut monenlaisia: esimerkkeinä hädänalaisten auttaminen tai eläminen valtiossa, jossa muslimit eivät kohtaa uskonnon vuoksi ennakkoluuloja ja syrjintää, omaiset kirjoittavat.

Isis-leirillä on Ylen haastattelemien naisten mukaan 11 aikuista suomalaista naista ja 33 lasta. Suojelupoliisi ei ole kertonut julkisuuteen tietoja leirillä olevien suomalaisten määrästä.

Suomessa on käyty keskustelua siitä, pitäisikö Suomen evakuoida kansalaisensa leiriltä tai tarjota heille konsulinkyytejä kotiin. Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan Suomi ei suunnittele Isis-perheiden evakuointia.

Omaiset kertovat kirjoituksessaan, että he ovat olleet koko ajan valmiita maksamaan sukulaistensa matkat pois alueelta, mutta leiriltä poistuminen ei ole mahdollista ilman Suomen viranomaisten apua.

Omaisten mukaan he ovat pyytäneet apua useilta eri tahoilta, muun muassa presidentiltä, lastensuojelulta ja ulkoministeriltä. He ovat tehneet asiasta myös kantelun oikeuskanslerille.

Omaiset sanovat myös, että leirillä olleiden teot pitäisi tutkia yksilöllisesti oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti, ja se onnistuisi parhaiten Suomessa.

Isisin kalifaatti julistettiin kukistetuksi tämän vuoden maaliskuussa, ja siitä asti naiset ja lapset ovat olleet suljettuina Itä-Syyriassa sijaitsevalle al-Holin leirille. Leirillä on noin 74 000 ihmistä. Leireillä Syyriassa, Irakissa ja Libyassa pidetään ihmisiä, jotka ovat lähtöisin äärijärjestö Isisin aiemmin hallitsemilta alueilta.

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006162125.html

STT

