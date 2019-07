Israel purkaa palestiinalaisrakennuksia Jerusalemin lähellä – alueen asukkaita revitty kodeistaan

Israelin joukot ovat tänään alkaneet purkaa palestiinalaisten koteja Jerusalemin eteläpuolella. Israelin mukaan rakennukset ovat laittomia, mutta maan päätös on herättänyt kansainvälistä huolta.

Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan Sur Baherin alueella oli aikaisin aamulla kymmenittäin poliisin ja armeijan henkilöstöä. Viranomaiset eristivät ainakin neljä rakennusta ja maansiirtokone alkoi purkaa osittain rakennettua kaksikerroksista rakennusta.

Toimittajia estettiin pääsemästä alueelle, kun asukkaita ja aktivisteja raahattiin ulos rakennuksista.

– Haluan kuolla tänne, erään miehen oli kuultu huutaneen, kun häntä revittiin ulos kodistaan.

Israelin poliisi tai armeija ei ole kommentoinut tämänpäiväisiä tapahtumia.

Purkupäätös vaikuttaa yhteensä yli 350 palestiinalaiseen

Rakennukset sijaitsevat lähellä Israelin raja-aitaa, joka eristää miehitetyn Länsirannan Israelista. Israelin mukaan rakennukset on rakennettu liian lähelle aitaa.

Palestiinalaisten mielestä Israelin hallinto käyttää turvallisuutta tekosyynä ja yrittää pakottaa palestiinalaiset pois siirtokuntien laajenemisen tieltä. Palestiinalaisten mukaan rakennukset sijaitsevat alueella, joka on sopimusten mukaan palestiinalaishallinnon käskyvallan alaisena.

Alueen asukkaat saivat kesäkuun 18. päivänä Israelin viranomaisilta ilmoituksen, jossa kerrottiin heidän suunnitelmistaan purkaa rakennukset, joista osa oli vielä rakenteilla. Ilmoituksessa mainittiin 30 päivän varoaika.

YK:n hätäaputoimisto OCHA:n mukaan Israelin päätös vaikuttaa yhteensä kymmeneen rakennukseen ja noin 70 huoneistoon. Purkutoimien vuoksi 17 ihmistä siirretään sijoiltaan, mutta päätös vaikuttaa näiden lisäksi vielä 350 muuhun ihmiseen, kertoo YK.

YK on vaatinut Israelia hylkäämään purkusuunnitelmansa. Joukko Euroopan unionin diplomaatteja kiersi myös alueella hiljattain.

Alueen asukkaat pelkäävät, että nyt purettavien talojen lisäksi sata muuta rakennusta on vaarassa tulla puretuksi alueella lähitulevaisuudessa.

Rakennuslupien vaikea saatavuus johtanut asuntopulaan

Palestiinalaisten on erittäin vaikea saada rakennuslupia Israelin viranomaisilta. Palestiinalaisten ja ihmisoikeusaktivistien mukaan tämä on johtanut asuntopulaan.

Israel miehitti Länsirannan ja Itä-Jerusalemin Kuuden päivän sodassa vuonna 1967. Myöhemmin maa liitti Itä-Jerusalemin osaksi Israelin valtiota. Kansainvälinen yhteisö ei ole ikinä tunnustanut alueen liittämistä osaksi Israelia.

Israel aloitti raja-aidan rakentamisen palestiinalaisten toisen kansannousun eli intifadan yhteydessä 2000-luvun alussa. Israelin mukaan raja-aita on välttämätön, jotta maa voi puolustautua hyökkäyksiltä.

Palestiinalaiset kokevat muurin olevan apartheid-aita, joka pitää yllä syrjintää.

