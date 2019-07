Israelin pääministeri syyttää Euroopan maita Iranin ydinsopimuksen hyysäämisestä

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu syyttää Euroopan maita Iranin ydinsopimuksen puolustamisesta. Netanjahu totesi Twitter-tililleen ladatulla videolla, että Euroopassa on niitä, jotka heräävät vasta, kun Iranin ydinohjukset iskeytyvät Euroopan maaperään.

Netanjahu kommentoi asiaa samana päivänä, kun Euroopan maiden ulkoministerit puivat Iranin ydinsopimuksen kohtaloa kriisikokouksessa.

Jännitteet Iranin ympärillä ovat kasvaneet. Yhdysvallat vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta jo viime vuonna. Se on asettanut Iranille pakotteita ja lisännyt joukkojaan Lähi-idässä.

Sittemmin Iran on ilmoittanut, ettei se aio enää noudattaa kaikkia vuonna 2015 solmitun ydinsopimuksen ehtoja. Heinäkuun alussa Iran esimerkiksi ylitti ydinsopimuksessa asetetun uraanin väkevöinnin 3,67 prosentin rajan.

Euroopan maat ovat silti pyrkineet pitämään kiinni sopimuksesta. EU:n ulkoministeri Federica Mogherini on todennut, että Iranin nyt ottamat askeleet on vielä mahdollista perua.

Iran: Yhdysvallat leikkii tulella

Israelin Netanjahu on vastustanut arkkivihollisensa Iranin ydinsopimusta alusta asti. Hän myös kehotti liittolaistaan Yhdysvaltain Donald Trumpia vetäytymään sopimuksesta. Viime viikolla Netanjahu uhosi, että Israelin hävittäjät yltävät kaikkialle Lähi-itään, myös Iraniin.

Iran ilmoitti kesäkuun puolivälissä ampuneensa alas yhdysvaltalaisen lennokin, joka loukkasi maan ilmatilaa. Yhdysvaltojen mukaan lennokki lensi kansainvälisessä ilmatilassa.

Trump kertoi tämän jälkeen, että Yhdysvallat oli valmiina tekemään sotilaallisen iskun Iraniin lennokin alas ampumisen vuoksi, mutta hän päätti viime minuuteilla perua hyökkäyksen. Trump on sanonut edelleen kiristävänsä Iranin vastaisia pakotteita. USA myös syyttää Iranin tehneen iskuja tankkereihin.

Parhaillaan New Yorkissa YK:n päämajassa vieraileva Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif varoitti Yhdysvaltojen leikkivän tulella. Hänen mukaansa Iranin viimeaikaiset ydinsopimuksen rikkomukset voidaan ”kumota tunneissa”.

– Emme ole aikeissa kehittää ydinasetta. Jos olisimme halunneet ydinaseen, olisimme tehneet niin jo kauan sitten, Zarif uhosi.

Zarif kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli asettanut hänen liikkumiselleen Yhdysvaltojen maaperällä poikkeuksellisen tiukkoja ehtoja.

STT

