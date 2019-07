Italialaismedia: Mullah Krekar tuomittiin 12 vuoden vankeuteen Italiassa

Italialainen tuomioistuin on tuominnut mullah Krekarin 12 vuoden vankeuteen terrorismista, kertoo Italian yleisradioyhtiö Rai.

Krekar oli pidätetty Norjassa marraskuussa 2016. Häntä oli syytetty terrorismisuunnitelmista Italiassa. Krekar on kotoisin Pohjois-Irakin kurdialueelta, ja hänen on epäilty johtaneen jihadistiryhmä Rawti Shaxia (Uusi suunta).

Syyttäjä oli vaatinut Krekarille kymmenen vuoden vankeustuomiota. Pohjois-Italian Bolzanossa sijaitseva tuomioistuin kuitenkin antoi Krekarille kaksi vuotta pitemmän tuomion.

Krekar aikoo valittaa tuomiosta, kertoo norjalaislehti VG. Krekarin asianajaja Brynjar Meling sanoo VG:lle, että kaikki valitusmahdollisuudet on kokeiltava.

STT

