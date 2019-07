Italian Salvinilta vaaditaan vastauksia venäläiseen vaalirahasotkuun

Venäläisen öljyrahan suhmurointi laittomaksi vaalirahoitukseksi on viime päivinä heittänyt varjon Italian suosituimman puolueen, äärioikeistolaisen Legan päälle. Vaikka rahojen kohtaloa ei tiedetä, on tapaus herättänyt kysymyksen kansallisesta turvallisuudesta ja Legan ja Viiden tähden liikkeen yhteishallituksen riippumattomuudesta.

Legan johtaja, Italian sisäministeri ja varapääministeri Matteo Salvini on velkaa selityksen italialaisille, eikä asiaa voi enää kuitata sutkautuksilla tai oikeustoimilla uhkaamalla, toimittaja Ezio Mauro linjasi la Repubblican pääkirjoituksessa torstaina.

Corriere della seran kyselyn mukaan 58 prosenttia kansalaisista piti mediassa Venäjägateksi nimettyä tapausta ensitietojen perusteella vakavana. Vähiten painoarvoa sille antoivat Legan ja oikeistopuolue Forza Italian äänestäjät.

– Miksi maan kansallismielisin puolue, joka julistaa ”italialaiset ensin”, etsii puolivirallisen edustajansa välityksellä hattu kourassa rahoitusta Venäjältä?, ihmetteli l’Espresso-lehden päätoimittaja Marco DamilanoOmnibus-ajankohtaisohjelmassa.

L’Espresso uutisoi moskovalaishotellissa käydystä keskustelusta jo helmikuussa. Varsinainen kohu tapauksesta nousi vasta kuluneella viikolla, kun Buzzfeed News -uutissivusto paljasti saaneensa haltuunsa nauhoituksen tilanteesta.

Todisteet Salvinin osallisuudesta puuttuvat

Nauhoituksen mukaan Salvinin läheinen avustaja Gianluca Savoini kävi viime syksynä neuvotteluja venäläisen öljyrahan kierrättämiseksi laittomasti vaalirahaksi Legalle. Italian syyttäjäviranomaiset ovat aloittaneet tapauksesta korruptiotutkinnan.

Tutkinnassa aiotaan kuulla myös asianajaja Gianluca Merandaa, joka on ilmoittanut olevansa yksi nauhoituksessa esiintyvistä italialaisista. Merandan la Repubblicalle lähettämän kirjeen mukaan sopimusta ei lopulta syntynyt.

Salvini on kiistänyt Legan saaneen venäläistä rahaa, eikä todisteita sisäministerin osallisuudesta ole.

Salvini on myös kieltänyt Savoinilla olleen virallista roolia Venäjä-delegaatiossa. Lehdistössä on kuitenkin julkaistu kilpaa kuvia ja videoita, jotka todistavat päinvastaista.

– En tiedä mitä hän teki siinä pöydässä, kysykää häneltä! Pidän tätä tutkintaa naurettavana, Salvini kuittasi perjantaisessa lehdistötilaisuudessa Savoinin osallistumisen Moskovassa viralliseen sisäministerien tapaamiseen.

Perussuomalaisten liittolainen

Salvini on ollut johtavana hahmona keräämässä Euroopan oikeistopopulistisia puolueita uuteen Identiteetti ja demokratia -ryhmään, johon kuuluvat Euroopan parlamentissa myös perussuomalaiset.

Italiassa Lega on maan suosituin puolue, jonka kannatus oli juuri ennen kohun puhkeamista noussut lähes 38 prosenttiin.

Oppositiopuolue PD:n johtaja Nicola Zingaretti syytti lauantaisessa puoluekokouksessa Legan pyrkivän loitontamaan Italiaa EU:sta ja muuttamaan maan perinteiset liittolaissuhteet.

PD:n varainhoitaja Luigi Zanda vaatii Salvinin eroa, ja hän pelkää Italian menettävän turvallisuuskysymyksissä muiden maiden luottamuksen.

– Tästä eteenpäin meille kerrotaan vain itsestäänselvyydet, ja kaikki arkaluontoinen materiaali pidetään salassa, Zanda sanoi la Repubblican haastattelussa lauantaina.

STT

