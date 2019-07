Italiassa kuulusteltiin Salvinin läheistä avustajaa Venäjä-sotkuun liittyen

Italiassa syyttäjäviranomaiset ovat kuulustelleet sisäministeri Matteo Salvinin läheistä avustajaa Gianluca Savoinia liittyen venäläiseen vaalirahasotkuun. Italialaislehtien mukaan Savoini käytti kuulusteluissa oikeuttaan pysyä vaiti.

Buzzfeed-uutissivusto julkaisi viime viikolla nauhoitteen, jossa Savoini neuvottelee moskovalaisessa hotellissa venäläisten kanssa. Tarkoituksena oli kanavoida salaa 65 miljoonan dollarin (58 miljoonan euron) verran venäläistä öljyrahaa laittomaksi vaalirahoitukseksi Lega-puolueelle.

Laitaoikeistolaista Legaa johtava Salvini on kiistänyt puolueen ottaneen rahoitusta Venäjältä. Vaikka tiedossa ei ole, toteutuiko neuvoteltu rahoitusdiili, on Venäjä-kohu herättänyt kysymyksiä Italian populistihallituksen riippumattomuudesta.

Oppositiopuolueet ovat vaatineet Salvinia parlamentin kuultavaksi. Italian pääministeri Giuseppe Conte sanoi maanantaina, ettei sille pitäisi olla estettä.

– Uskomme läpinäkyvyyteen kaikilla hallinnon tasoilla, erityisesti parlamentissa. Ohjenuoramme ovat selkeät: täydellinen läpinäkyvyys Italian kansalaisille ja täydellinen lojaalius kansallisille intresseille, Conte sanoi.

Varapääministeri Salvini, jota pidetään Italian hallituksen todellisena voimahahmona, on ihaillut avoimesti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ja taistellut EU:ssa saadakseen Venäjän vastaiset pakotteet kumotuksi. Hän on kuitenkin vakuuttanut tukensa Venäjälle olevan ilmaista. Putin vieraili Italiassa heinäkuun alussa.

Savoini johtaa Lombardia-Venäjä-seuraa ja hänen vaimonsa on venäläinen.

STT

Kuvat: