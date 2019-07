Jäämerellinen henkäys Novaja Zemljasta kurittaa Suomea ja seuraava on jo tulossa – lämpimät kelit kaikkoavat elokuulle

Suomessa on nyt koko pohjoisen pallonpuoliskon kylmimmät päivät käsillä, kertoo meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta. Koillisvirtaus tuo maahan kylmää ilmaa Venäjän Novaja Zemljasta ja Pohjois-Kanadasta, ja se viilentää säätä viikon alkupuoliskon ajan.

Torstaina ja perjantaina virtaus heikkenee hetkeksi. Maan etelä- ja lounaisosissa on odotettavissa noin kahtakymmentä lämpöastetta. Lämpö jää kuitenkin lyhytikäiseksi, sillä uusi kolea koillisvirtaus pullahtaa Suomeen viikonloppuna.

Kuivuuteen ei kuitenkaan ole luvassa vielä tällä viikolla helpotusta, sillä sateita ei ole tulossa oikein minkäänlaisia.

– Joko se on ajoittaista tihkusadetta tai tosi heikkoja sadekuuroja. Siitä ei kerry juuri mitään, joitakin millimetrin kymmenyksiä sieltä alas sataa. Kohta kuukauden verran on ollut kuivaa, ja se verottaa sienisatoa varmasti, Tuovinen harmittelee.

Kuolan korkeapaine voi vielä pelastaa

Loppuviikosta maata lähestyy myös hallavaara. Tuovisen mukaan halla iski jo sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Lappeenrantaan.

– Nyrkkisääntönä on, että jos päivän ylin lämpötila jää useamman asteen 20 asteen alle, niin silloin varsinkin heikkotuulisilla alueilla hallan riski kasvaa. Koillisvirtaus pitää vielä lähiöinä hallat poissa.

Tuovisen mukaan toivo kesäisen kelin suhteen ei ole vielä täysin menetetty.

– Näyttäisi olevan sellainen tilanne elokuun seitsemännen päivän tienoilla, että jos Kuolan niemimaalle tulee korkeapaine, niin voi tulla vielä kesäistä ilmaa kymmenennen päivän paikkeilla. Ei hellettä, mutta 20 asteen molemmin puolin, Tuovinen pähkäilee.

Tiistaista tulossa pilvinen

Huomenna tiistaina koko Suomi värjöttelee pilvikaton alla ja hellelukemista on turha uneksia.

Maan länsiosissa taivas pysyy puolipilvisenä tai pilvisenä. Päivällä lämpötilat jäävät 13 ja 18 asteen välimaastoon, ja paikoin voi esiintyä sadekuuroja.

Idässä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa taivas on myös pilvessä ja sade saattaa ropista paikoin. Päivälämpötilat jäävät vain 9 ja 14 asteen välille, ja odotettavissa on myös puuskaista pohjoistuulta.

Lapissa elohopea jää huomenna 7 ja 12 asteen paikkeille. Sää on pilvinen tai puolipilvinen, ja paikoin on heikkoja sadekuuroja. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja ajoittain puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Puuskat voivat yltyä 15 metriin sekunnissa.

STT