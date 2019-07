Jallowilla rento olo MM-viikosta, kroppa ja mieli valmiina ennätysvauhtiin

Tusinan arvokisan kokemus takaa, ettei Mimosa Jallowille tule enää yllätyksiä uinnin suurtapahtumissa. Jyväskyläläinen Jallow aloittaa maanantaina Etelä-Korean Gwangjussa pitkän radan MM-uinnit ja voi keskittyä oleelliseen.

– Näissä kisoissa mikään asia ei ole enää uutta. Olen ollut vaikka minkälaisissa kilpailuissa. Joskus mikään asia ei ole toiminut, Jallow kertoi puhelimitse lauantaina STT:lle.

– Nyt asumme hotellin sijasta kisakylässä. Täällä on uimarien lisäksi vesipalloilijoita, taitouimareita ja uimahyppääjiä. Se olisi ensikertalaisille uusi tilanne.

Hän oli arvokisoissa ensi kertaa vuoden 2012 EM-uinneissa. Gwangjun Nambu-yliopiston uimahallin allasta Jallow kuvaa nopeaksi. Vahvalta tuntuu myös kunto, jota Jallow viritti muutaman muun suomalaisen kanssa leirillä Thaimaassa.

– Leiri oli herkistelyä. Tein kovia vetoja aika paljon vähemmän kuin normaalisti, jotta sain kaikki jumit pois kropasta, Jallow kuvasi.

Jallowin mukaan leirillä solmut aukesivat myös aivoista, ja uimarin mieli on valmis MM-altaaseen.

Jokainen startti on mahdollisuus

Jallow luottaa, että vuoden kova harjoittelu poikii onnistumisia kauden päätapahtumassa. Ennätykset odottavat rikkoutumista, kunhan hän saa uitua ehjät uinnit.

– Tiedän, että olen kovassa kunnossa. Treeneissä on näkynyt, että kovat uinnit ovat jo kropassa, Jallow kertoi.

Hän iloitsee siitä, että pääsee aloittamaan MM-uinnit päälajissaan selkäuinnissa. Maanantaina alkaa olympiamatka 100 metrin selkäuinti ja keskiviikkona 50 metrin selkäuinti, jossa Jallow ui viime elokuussa pitkän radan EM-pronssia. Lisäksi Jallow kilpailee 50 metrin perhos- ja vapaauinneissa ja päättää kisat 4×100 metrin sekauintiviestiin, jonka hän avaa selkäuintiosuudella.

– Minulla on rento olo koko viikosta. Jokainen startti on minulle kyseisen päivän päämatka ja uusi mahdollisuus, Jallow kuvasi.

Hänelle ei sopisi Matti Mattssonin malli, jossa 200 metrin rintauinti on porilaisen ainoa MM-startti.

Ennätysvauhti vie olympialaisiin

MM-kisoissa monet uimarit tavoittelevat myös Tokion olympialaisten A-tulosrajoja. Jallow on laittanut ensi kesän olympialaiset vielä ajatuksissaan taka-alalle, sillä olympialaisten tulosrajat menevät rikki omalla ennätysvauhdilla.

– Tokioon on vuosi aikaa. Jos niitä kisoja ajattelisi liikaa, nämä MM-kisat voisivat mennä liiaksi puristamiseksi, Jallow kertoi.

Hän haluaa uida MM-altaassa uransa tämän vaiheen parhaat mahdolliset kisat. Tokiossa menestyminen on ensi vuoden asia.

– Nyt on hyvä katsoa, mitä näistä kisoista pitää ottaa mukaan ensi vuoden olympialaisia ajatellen, Jallow kertoi.

STT

Kuvat: