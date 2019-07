Järjestö: USA on erottanut lähes 1 000 lasta vanhemmistaan, vaikka tuomari määräsi käytännön Meksikon rajalla lopetettavaksi

Yhdysvaltain viranomaiset ovat erottaneet Meksikon rajalla lähes tuhat siirtolaislasta vanhemmistaan sen jälkeen, kun tuomari määräsi käytännön lopetettavaksi. Asiasta kertoo ACLU-järjestö, joka on yksi Yhdysvaltain merkittävimmistä kansalaisoikeusjärjestöistä.

Järjestö totesi oikeudelle jättämissään asiakirjoissa, että lasten vanhempia on rajalla syytetty muun muassa rikoksista ja heitteillejätöstä, jotta erottamista on voitu jatkaa.

Viime vuoden toukokuussa presidentti Donald Trumpin hallinto alkoi erottaa laittomasti Yhdysvaltoihin tulleiden perheiden lapsia vanhemmistaan. Kuuden viikon jälkeen Trumpin hallinto linjasi, että se erottaa lapsia vain, jos vanhempi katsotaan riskiksi lapselleen.

STT