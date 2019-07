Järjestö: USA on erottanut lähes 1 000 lasta vanhemmistaan, vaikka tuomari määräsi käytännön Meksikon rajalla lopetettavaksi

Yhdysvaltain viranomaiset ovat erottaneet Meksikon rajalla lähes tuhat siirtolaislasta vanhemmistaan sen jälkeen, kun tuomari määräsi käytännön lopetettavaksi. Asiasta kertoo American Civil Liberties Union -järjestö (ACLU), joka on yksi Yhdysvaltain merkittävimmistä kansalaisoikeusjärjestöistä.

Järjestö totesi oikeudelle jättämissään asiakirjoissa, että lasten vanhempia on rajalla syytetty muun muassa rikoksista ja heitteillejätöstä, jotta erottamista on voitu jatkaa.

Viime vuoden toukokuussa presidentti Donald Trumpin hallinto alkoi erottaa laittomasti Yhdysvaltoihin tulleiden perheiden lapsia vanhemmistaan osana niin kutsutta nollatoleranssipolitiikkaa. Käytäntö herätti kritiikkiä ulkomaita myöten. Kaikkiaan 2 700 lasta ehdittiin erottaa perheistään.

Kuuden viikon jälkeen yhdysvaltalaistuomari määräsi, että lapset pitää palauttaa vanhemmilleen. Tuolloin Trumpin hallinto linjasi, että se erottaa lapsia vain, jos vanhempi katsotaan riskiksi lapselleen.

Puhevika johti erottamiseen

ACLU:n mukaan rajaviranomaiset ovat erottaneet lapsia vanhemmistaan hyvin vähäisistä syistä, kertoo Washington Post. Nyt järjestö vaatiikin, että tuomari linjaa, missä tapauksissa rajaviranomaiset saavat erottaa perheitä.

ACLU:n keräämät esimerkit ovat kylmääviä.

Yhdessä tapauksessa yksivuotias tyttö erotettiin isästään sen jälkeen, kun tämä ei pystynyt vaihtamaan tyttärensä vaippaa. Toisessa tapauksessa viranomaiset ottivat huostaansa kolmevuotiaan tytön, koska hänen isänsä ei pystynyt todistamaan vanhemmuuttaan. Perheelle tehtiin DNA-testi, joka vahvisti isyyden. ACLU:n mukaan lasta ehdittiin kuitenkin käyttää säilössä seksuaalisesti hyväksi sinä aikana, kun hän oli erossa vanhemmistaan.

Eräässä tapauksessa isä puolestaan erotettiin neljävuotiaasta pojastaan, koska hän ei puhevammansa takia pystynyt vastaamaan rajaviranomaisten kysymyksiin.

– On järkyttävää, että Trumpin hallinto jatkaa lasten ottamista heidän vanhemmiltaan, ACLU:n lakimies Lee Gelernt totesi ja lisäsi käytännön olevan laiton.

Ministerin mukaan harvinaista

Sisäisen turvallisuuden asioista vastaavan ministerin virkaan hoitava Kevin McAleenan kommentoi Washington Postille, että perheiden erottamien on ”hyvin harvinaista” ja keinoa käytetään vain, kun aikuinen muodostaa riskin lapselleen rikollisuutensa, tarttuvan taudin, hyväksikäytön tai heitteillejätön takia.

ACLU:n hallinnolta keräämien tilastojen mukaan viime vuoden kesäkuun lopun jälkeen 911 lasta on erotettu perheistään. Kaikkiaan rajaviranomaisten haltuun on päätynyt kymmeniätuhansia lapsia perheineen.

STT