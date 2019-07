Jättisaippuakuplia ja afrikkalaisten rumpujen pärinää

Rumpujen päristystä ja valtavan isoja saippuakuplia. Siinä päiväohjelmaa lapsille neljännen EtnoSalon alkajaisiksi, kun rumputyöpajassa Gildas Houessou näyttää mallia, miten rummutetaan. Innokkain oppimaan on 7-vuotias Nathan Molote , joka asuu Espoossa ja jonka äiti on kenialainen. Hänellä on kasvomaalauksena susi eikä leijona kuten olettaisi, kun otetaan tuntumaa länsiafrikkalaisiin rytmeihin.

– Luulimme ensin, että täällä rakennetaan rumpuja, tuumaa Marketta Kosmidis , joka on tuonut ystävätterensä sisarenpojan Nathanin työpajaan. Mutta ei, sillä nyt harjoitellaan erikokoisilla afrikkalaisrummuilla muutama perusjuttu ja soitetaan yhdessä.

Kulttuuritalon piha on muuttunut afrikkalaiseksi kyläksi kojuineen. Pihaan saapunut Sami Tuomi on tuonut vaimonsa Lamain kanssa Yarinda -tyttären kokeilemaan sirkustaitoja.

Ohjaajana on Circus Loungen Johanna Kellomäki Turusta. Hän näyttää kädestä pitäen, miten valtavat saippuakuplat syntyvät.

– Teen kaiken alusta asti itse, Kellomäki sanoo kun hän kastaa narua ämpärin nesteeseen. Jättimäiset kuplat muodostuvat itsestään ja myös poksahtavat nopeasti.

Festivaalin päätapahtumapaikkoja oli kaksi: ravintola Bizarre Helsingintiellä ja Kiva Horninkadun päässä. Työpajat jatkuivat non-stopina.

Kulttuuritalo Kivan pihalla alkoivat etnomarkkinat puolen päivä aikoihin jatkuen iltaan. Paikalla oli markkinamyyjiä ja musiikkia.

Perttelin Hiidestä kotoisin oleva Lauri Jokinen oli Beninistä olevan vaimonsa Juliette Jokisen kanssa myymässä koruja ja vaatteita, joista osa on hänen vaimonsa käsialaa. Osa on vaimon sukulaisten tekemiä sekä paikallisten käsityöläisten tuotteita Afrikasta.

– Vaimollani on ravintola ja pari vähittäiskauppaa Beninissä pienesä kylässä, jossa asumme, kertoo Jokinen. Hän tapasi vaimonsa vuoden 2014 alussa.

Jokinen on Suomessa logistiikka-alan hommissa, mutta pariskunta elää elämäänsä Beninin ja Perttelin väliä matkustaen vuoroin Afrikassa ja Suomessa.

Jokisen on pitänyt opetella ranskankieltä, joka heillä on yhteisenä kielenä.

– Häät pidettiin Afrikassa, ja vieraita tuli juhliin paljon enemmän kuin kutsuttiin, kertoo Lauri Jokinen, jonka vaimon afrikkalaiset sukulaiset ovat ottaneet hänet hyvin vastaan ja hyväksyneet hänet sukuun.

EtnoSalon iltaohjelma alkoi Kivassa kello 18, jossa nähtiin ensin Circus Lumican akrobatiaa. Illan etnobileet jatkuivat iltakymmeneltä Bizarressa.