Jorma Uotisen yllättyy iloisesti suuresta yleisöstä

Tanssitaiteilijana, koreografina ja viimeiset parikymmentä vuotta laulajana estradeille noussut Jorma Uotinen jaksaa aina yllättyä suosiostaan yleisön edessä.

– Olen ällistynyt, Uotinen sanoo, mutta ilolla ja innostuneena siitä, että tavoittaa yhä yleisönsä.

Uotinen toivoo, että ihmiset löytävät tiensä myös Mathildedaliin, jossa hän esiintyy yhdessä Trio Avecin kanssa.

– Kangasniemellä oli lähes 500 katsojaa, kun kerroin elämästäni esityksessä ”Porista Pariisiin”.

Mathildedalissa Uotinen ja trio esittävät ”Pariisin taivaan alla” -konserttikokonaisuuden, jossa on muun muassa chansoneja, ranskalaisia lauluja, aikoinaan radiossakin soineita melodioita. Lauluja on paitsi ranskaksi niin myös suomenkielellä.

– Kerron aina yleisölle laulujen tarinan, sillä lauluissa tarina on tärkein, sanoo Uotinen.

Hän pyrkii koskettamaan lauluillaan kuulijoiden syvimpiä tuntoja rakkaudesta, ilosta ja surusta.

– Jatkan laulamista niin kauan kuin ääni kulkee, sanoo kesäkuussa 69 vuotta täyttänyt Uotinen.

Sous le Ciel de Paris – Pariisin taivaan alla on draamakonsertti, joka vie Pariisin taivaan alle St-Germainin kahviloista aina Seinen pohjalle asti.

– Ranska on minulle rakas ja nimenomaan Pariisi. Klassiset ranskalaiset chansonit ovat jääneet elämään niiltä ajoilta, kun asuin Pariisissa viisi vuotta, sanoo Uotinen. Hän tanssi Pariisin Oopperassa.

Vaikka suomalaiset tuntevat Uotisen paremmin tanssijana, niin hän sanoo, ettei ole tanssinut enää juurikaan vuoden 2000 jälkeen. Uotinen myöntää, että ensimmäinen mielikuva hänestä liittyy usein tanssiin.

– Nyt oli Kuopio tanssii ja soi -tapahtumassa mun viimeinen kesä, kun sanoin tanssien näkemiin Au Revoir Jorma U.-gaalassa, sanoo tapahtuman taiteellisena johtajana 18 vuotta toiminut Uotinen.

Uotinen esiintyy syksyllä MTV3:ssa nähtävässä deittiohjelmassa First Dates Suomi, jossa hän on hovimestari, mutta ei laula eikä tanssi.

– Ei siinä ole laulettavaa, otan pareja vastaan. Tästäkin ohjelmasta odotetaan aika hittiä, kuten Tanssii tähtien kanssa -ohjelma on ollut jo 11 vuotta, sanoo Uotinen.

Sous le ciel de Paris on konserttikokonaisuus, jonka ensiesitys oli syksyllä 2014. Edith Piaf , Jacques Brel , Leo Ferre , Juliette Greco , ovat ranskalaisen chansonperinteen kuolemattomat tulkit, ja konsertissa kuullaan sellaisia ikivihreitä kuin La vie en rose , Ne me quitte pas , Avec le temps ja il n’y a plus d’apres .

Trio Avecin kokoonpanossa soittavat Petri Ikkelä , harmonikka/bandoneon ja chansonien sovittaja, Helena Plathán , sello sekä Ilkka Joronen , piano. Joronen korvaa Jari Hakkaraisen pianossa Mathidedalissa.

– Kesällä trio esiintyy viikoittain. Olemme kasvaneet ja hioutuneet yhteen 16 vuoden aikana, minkä ajan olemme konsertoineet yhdessä, kertoo tuottaja ja sellisti Helena Plathán, joka on myös muotisuunnittelija. Käynnillään muotisuunnittelijan ominaisuudessa Matildassa alpakoiden takia hän löysi sopivan paikan tulevalle konsertille.

Trio Avec on vieraillut kaikissa Pohjoismaissa sekä Ranskassa, Unkarissa ja Kroatiassa.

– Viimeksi olimme Berliinissä ja Tanskassa Oopperatalossa. Menemme taide edellä, sanoo Plathán.

Jorma Uotinen & Trio Avec Mathildedalin konserttitilassa 3. elokuuta kello 17.00.