Kaapo Kakolle NHL-sopimus

Jääkiekkoilija Kaapo Kakko on allekirjoittanut tulokassopimuksensa NHL-seura New York Rangersin kanssa. Rangers tiedotti sopimuksesta torstaina nettisivuillaan.

Sopimus oli odotettu, sillä Rangers varasi hyökkääjä Kakon kesäkuun varaustilaisuudessa toisena pelaajana. Kakon tulokassopimus kattaa seuraavat kolme kautta.

Hyökkääjä Joel Armia on solminut 5,2 miljoonan dollarin arvoisen jatkosopimuksen Montreal Canadiensin kanssa. Armia oli rajoitettu vapaa agentti, ja sopimuksen myötä Armia välitti välimieskäsittelyn, jossa puolueeton taho olisi tehnyt sopimuksesta ehdotelman.

https://www.nhl.com/rangers/news/rangers-agree-to-terms-with-kaapo-kakko/c-308240834

https://www.nhl.com/canadiens/news/canadiens-agree-to-terms-with-joel-armia/c-308240518

STT

