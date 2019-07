Kaavilaisesta pikkujärvestä löytyi uusi leväsieni, joka muistuttaa erehdyttävästi rapuruttoa – häiritsee tutkimusten luotettavuutta

Suomalaisen pikkujärven ravuista on löytynyt rapuruton aiheuttajaa muistuttava, ennestään tuntematon leväsienilaji, kertoo Ruokavirasto.

Pohjois-Savossa Kaavin Mäntyjärvessä havaittu leväsieni muistuttaa Suomeen vieraslajina tullutta rapuruttoa niin paljon, että se voi häiritä rapuruttotutkimusten luotettavuutta. Ruokaviraston mukaan on todennäköistä, että uutta lajia esiintyy muuallakin Suomessa. Monet rapuruton tunnistamiseen kehitetyt molekyylibiologiset menetelmät eivät erota lajeja toisistaan, mutta Ruokaviraston mukaan ongelmaan on kuitenkin jo kehitetty ratkaisu.

– Norjassa kehitettyä tutkimusmenetelmää kehitettiin siellä edelleen uuden tiedon pohjalta. Uutta menetelmää testataan parhaillaan sekä Norjassa että Suomessa, kertoo johtava asiantuntija Satu Viljamaa-Dirks Ruokavirastosta tiedotteessa.

Ruokaviraston mukaan uuden lajin löytyminen kuitenkin osoittaa, että tautien tunnistamismenetelmiin on jatkuvasti panostettava niiden luotettavuuden takaamiseksi.

Rapurutto on leväsienen aiheuttama tauti, joka voi tuhota jokirapukannan täydellisesti ja sairastuttaa täplärapuja. Alkukesän aikana rapuruttoon kuolleita jokirapuja on todettu kahdessa järvessä, molemmat Itä-Suomessa.

STT

