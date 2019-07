Auto kulki keskiviikkona kello 15.48 Kanta-Hämeeseen kuuluvan Lopen kunnan kohdalla. Kulkuneuvossa istui yksi Lappeenrannan Kalevan kisojen suurimmista yhden lajin seurakeskittymistä. Seura eivätkä sen edustajat ole Lopen Uupuneita.

Someron Esa marssittaa naisten ja miesten moukarinheittoon neljä edustajaa, Silja Kososen, Henri Liipolan, Jani Pihkasen ja Johanna Witkan. Määrä on kaikista Suomen seuroista suurin, ja viideskin heittäjä eli Marika Virtanen läpäisi tulosrajan muttei lähde tällä kertaa kisoihin mukaan.

– Onhan se hieno tunne, kun heittäjiä on näin paljon tällä tasolla. Ainakin on tehty jotain asioita oikein ja panostettu oikeisiin juttuihin, iloitsee moukarivalmentaja ja seuran puuhamies Kari Pihkanen.

Somerolla on tehty pitkin 2010-lukua määrätietoista työtä moukarinheiton eteen. SM-tason menestyksen lisäksi edistys näkyy konkreettisina suorituspaikkoina. Niistä viimeisimpänä moukaritallin väki pystytti talkoilla sisäharjoitteluhallin viime talvena.

Kesäisin heittäjät ovat kilpailemassa ympäri Suomea ja paikoin jopa ympäri Eurooppaa. Yhteiset tapaamiset Somerolla painottuvatkin talveen ja kevääseen.

Kalevan kisojen menestyksen osalta tämä vuosi saattaa olla ”tyyntä Esa-myrskyn edellä”. Positiivisen myrskyvaroituksen on antanut etenkin Silja Kosonen.

16-vuotias Kosonen siirtyi Raisiosta somerolaisväreihin kolmisen vuotta sitten. Kehitys on ollut huimaa, ja heittäjä saavutti tämänhetkisen lakipisteensä puolitoista viikkoa sitten nuorten olympiafestivaaleilla.

Festivaalien voitto kuorruttui viimeisen heiton tuloksella 72,35. Se on omanikäisten eli vuonna 2002 syntyneiden paras tulos maailmassa tänä vuonna. Ikäluokassa heitetään kolmen kilon moukaria eli kilon kevyempää välinettä kuin naisten sarjassa.

Naisten moukaria nuori urheilija on ehtinyt tällä kaudella sinkauttaa harvakseltaan. Paras tulos ja samalla ennätys 61,10 syntyi Kaustisen karnevaaleilla kesäkuun lopussa. Sillä sijoitus alle 18-vuotiaiden maailmantilastossa on viides.

Näkymät tulevaisuuteen ovat hulppeat. Kukaan suomalaisheittäjä ei ole päässyt 17-vuotiaana lähellekään Kososen lukemia. Ikäluokan kautta aikain tilaston kakkonen on Krista Tervo yli kaksi ja puoli metriä heikommalla tuloksella (69,79).

– Siljan heittotekniikka on tällä hetkellä todella hyvässä kunnossa ja halu kehittymiseen kova. Isoa yksittäistä parantamisen kohdetta ei tällä hetkellä löydy, vaan harjoituksissa panostamme monipuolisesti kaikkeen, kertoo Kososta valmentava ja itsekin Kalevan kisoissa kilpaileva Jani Pihkanen.

Vielä Lappeenrannassa naisten mitalit menevät todennäköisesti kokeneemmille heittäjille. 21-vuotiasta ykkössuosikkia Tervoa seuraavat tilastotuloksissa virolainen, mutta SM-kisakelpoinen 29-vuotias Kati Ojaloo sekä 24-vuotias Inga Linna.

Nuoremmat haastajat seuraavat siten, että Linnan ja 18-vuotiaan Sara Killisen välinen ero tilastoissa on nelisen metriä.

Kososella on ehdottomasti edellytykset kahdeksan parhaan joukkoon, ja kymmenen heittäjän finaaliin tähyää myös seurakaveri Johanna Witka.

Kaksi vuotta sitten 19-vuotiaiden Suomen mestaruuden voittaneen Witkan ennätys on hieman yli vuosi sitten heitetty 62,70. Tämän kauden noteeraukset ovat jääneet lähes kauttaaltaan alle 60 metriin.

– Tuloksellisesti on mennyt vähän heikommin kuin viime vuonna, mutta on tässä vielä kautta jäljellä. Alkukautta pilasi tulehdus olkapäässä, Witka kertoo.

Somerolainen autokunta saapui Etelä-Karjalaan keskiviikkona alkuillasta. Miesten karsinta on torstaina, naisten perjantaina.

– Lappeenrannan rinki on hyvä, kuittasivat Henri Liipola, Jani Pihkanen ja Johanna Witka kuin yhdestä suusta.

Seiväspakka on monesta syystä sekaisin

Seiväshypyn kärkitilanne on molempien sukupuolten osalta sekava Kalevan kisojen alla. Alkukesä on sisältänyt monenlaisia lajiuutisia, joissa Someron Esa on ollut merkittävässä roolissa.

Tommi Holttinen kilpaili viimeksi 3. heinäkuuta. Ennen alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuja tullut vamma ei osoittautunut vakavaksi, ja Holttisen nimi on merkitty Kalevan kisojen osallistujalistaan.

Mikäli hän pystyy urheilemaan Lappeenrannassa täysipainoisesti, on mahdollisuudet ensimmäiseen aikuisten ulkoratojen Suomen mestaruuteen olemassa.

Tietä silottaa Urho Kujanpään ikävä nilkkavamma, joka pitää hänet sivussa kilpailuista koko loppukauden. Tomas Weckstenin tulostaso on ailahdellut melkoisesti, Paavo Nurmi Gamesin 514:stä Someron karnevaalien 545:een.

Minna Nikkasen ulkoratakauden jo ennen sen alkamista lopettaneet ongelmat nostavat Wilma Murron ylivoimaiseksi mestarisuosikiksi. Vaikka Murto ei ole yltänyt toivottuihin korkeuksiin, on Saga Andersson jäänyt kolmessa edellisessä varsinaisessa kilpailussa kokonaan ilman tulosta. Murron ykköshaastajaksi voisikin nostaa Laura Ollikaisen, joka ylitti karnevaaleilla 430.

Someron moukarimies Henri Liipola on kauden tilastokakkonen, mutta viimeisimpien kilpailujen tulokset sysäävät ennakkosuosikin asetelmat muualle. Aleksi Jaakkola nakutteli kahdessa kisassa tulokset 73,76 ja 72,87.

Liipolan paras noteeraus heinäkuussa oli 71,40. Suhteellisen vahvan kesäkuun jälkeen tulostrendi kääntyi laskuun samalla tavoin kuin kävi viime kaudella.

– En ole vielä saanut tekniikkaa sellaiseen kuntoon, jolla heitettäisiin pitkälle. Silti tällä hetkellä tuntuu, että asiat ovat paremmassa hantissa kuin alkukaudesta, mutta tämä on aika herkkä laji, Liipola puntaroi.

Mitalitaistelun lähtökohdat näyttävät arvoituksellisilta, kun samansuuntaisia metrimääriä ovat kiskaisseet myös Aaron Kangas ja Tuomas Seppänen.

– Joo, mutta kyllä nuo kaverit minun taakseni jäävät, Liipola naurahtaa.

Vilppaan korkeushyppääjä Samuli Eriksson hyppäsi kesäkuun puolivälissä Raaseporissa 211. Sen jälkeen tulokset ovat kuitenkin jääneet kahden metrin tuntumaan.

Perttelin Peikkojen Elina Kakon nimeä ei löydy sen enempää seitsenottelun kuin korkeushypynkään listoilta. Polvivammasta alkukesän kärsinyt Kakko on kilpaillut ulkoratakaudella vain kerran.

Sauvon Urheilijoiden Antton Launto on miesten 1 500 metrin kausitilastossa peräti neljäntenä. Takavuosikymmenten kestävyysjuoksuja kaiholla muistelevat saa parahtamaan kahdesta asiasta: 1) neljänteen sijaan riittää 3.50-alkuinen aika. 2) kilpailuun on ilmoittautunut vain 14 juoksijaa.