Kaikkien ABC-liikennemyymälöiden lasirakenteet tarkastetaan – Kokkolan ABC:n terassin lasikatto romahti osittain asiakkaiden päälle perjantaina

Kaikkia ABC-liikennemyymälöitä ohjeistetaan tarkastamaan myymälöiden lasirakenteet. Asiasta STT:lle kertoo SOK:n ABC-ketjujohtaja Harri Tuomaala.

Syy ohjeistuksen tekemiseen on Kokkolan ABC-asema Heinolankaaren terassialueen lasikatoksen osittainen romahtaminen. Heinolankaaren lasikatos rikkoutui perjantaina päivällä, ja sirpaleita satoi katoksen alla ruokailleiden päälle.

Terassilla oli tapahtumahetkellä seitsemän henkilöä, joista kolme loukkaantui.

Nyt terassialueen lasikatos on päätetty purkaa ja katon rakenteet tutkia.

Vaasan ABC:lla samantyyppisiä rakenteita

KPO:n alueen liikennemyymälöistä ABC Kiitokaaressa Vaasassa on samantyyppisiä rakenteita, kertoo market-toimialajohtaja Antti Paananen. Kiitokaaressa lasikattorakenteilla on katettu kulkuväyliä. Paanasen mukaan alueet rajattiin perjantaina niin, ettei niiden alla pääse kulkemaan. Myös Kiitokaaren rakenteita tutkitaan.

Suomessa on noin 100 ABC-liikennemyymälää, ja jokainen niistä on hieman erilainen. Tuomaalan mukaan ei ole tietoa, onko muissa myymälöissä eri puolilla Suomea samanlaisia rakenteita tai lasia kuin Kokkolan ABC:ssa.

– Seuraamme rauhassa, mitä KPO löytää, ja teemme ohjeistuksen sen pohjalta, Tuomaala sanoo.

Arviota ohjeistuksen valmistumisesta ei ole.

STT

