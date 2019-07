Kaikkonen pitää keskustan puheenjohtajakisaa henkilövaalina, Kulmuni näkee myös linjaeroja

Keskustan puheenjohtajakisan käynnistyminen näkyi selvästi Porin Suomi-Areenassa, kun joukko nykyisiä ja entisiä kansanedustajia pohti puolueen tulevaisuutta.

Keskusteluun osallistuivat elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja puolustusministeri Antti Kaikkonen, jotka ovat tällä hetkellä ainoat keskustalaisjärjestöjen nimeämät ehdokkaat elokuun puheenjohtajakiertueelle.

Kaikkonen arvioi STT:lle, että kisasta tulee enemmänkin henkilövaali kuin linjavaali.

– Tietysti syksy näyttää, kun pääsemme keskustelemaan asioista syvällisemmin, Kaikkonen sanoi.

Kulmuni taas näkee, että hänellä ja Kaikkosella kummallakin on oma linja.

– Minulle tärkeää on se, että ihmiset pääsevät osallistumaan tämän kansanliikkeen kautta, että tämä on Suomen paras väylä muuttaa omaa kotiseutuaan, Kulmuni sanoi.

Keskustalaiset vaikuttavat luottavan aluepolitiikan voimaan puolueen kehnon kannatuksen kääntämisessä. Suomi-Areenassa käydyssä keskustelussa nousi moneen kertaan esiin se, että keskustan on ajettava maaseudun etua.

– Kysymys keskittämisestä ja hajauttamisesta on juuri se, mikä erottaa meitä muista puolueista, Kulmuni tiivisti.

Kaksintaistelu edessä

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoo, että järjestöt voivat nimetä ehdokkaita puheenjohtajakiertueelle vielä kuun vaihteeseen asti.

Puheenjohtajavaaliin voi ilmoittautua myös paikan päällä ylimääräisessä puoluekokouksessa syyskuussa, joten uusia ehdokkaita voi vielä ilmaantua.

Kisasta vaikuttaa tulevan kaksintaistelu, sillä nimekkäistä keskustalaisista moni on kuitenkin kieltäytynyt kisasta. Esimerkiksi ministerit Annika Saarikko ja Mika Lintilä eivät lähde ehdolle.

Eduskunnan ulkopuolelta halukkuutensa on ilmaissut hartolalainen Jari Tasanen.

