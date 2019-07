Polvivammasta toipunut Elina Kakko avaa kautensa suoraan EM-kisoissa

Polvivamman takia alkukauden kisoista sivussa ollut Perttelin Peikkojen seitsenottelija ja korkeushyppääjä Elina Kakko aikoo avata ulkokilpailukautensa ensi viikolla alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa Ruotsin Gävlessä.

Polvivammasta viimeiset seitsemän viikkoa kärsinyt Kakko on päässyt heinäkuun alun aikana takaisin hyppytreenien pariin, ja vaikka tuntuma polvessa ei vielä ole aivan sataprosenttinen, haluaa Kakko päästä avaamaan kautensa nimenomaan tutulla ja hyviä muistoja viime vuonna antaneella hyppypaikalla.

Kakko loikkasi juuri Gävlessä viime elokuussa 22-vuotiaiden Pohjoismaiden ja Baltian mestariksi ennätyksellään 188 cm.

– Sieltä on tietysti hyvät muistot viime vuodelta, mutta tänä vuonna tavoitteita on loukkaantumisen takia pitänyt laittaa aika lailla uusiksi. Jos keväällä mielessä olivat vielä finaalipaikka ja pistesijat, pitää nyt lähteä vain nauttimaan kilpailemisesta pitkän tauon jälkeen, Kakko tuumii.

Kakon polvi rusahti toukokuussa Liettuassa käydyissä opiskelijayhteisön kisoissa. Tai itse asiassa Kakko ei päässyt edes kilpailuun asti, vaan polvi petti jo verryttelyhypyissä. Diagnoosi oli tyly: luumustelma, patellajänteen tulehdus ja vähintään kuukauden kuntoutusjakso.

– Polvi tuntui heti siltä, että kilpailu jää välistä. Tulehdusta on hoidettu muun muassa skleroterapialla, jossa polven verisuonia on tukittu ja siten tulehdustilaa on koitettu saada häviämään, jalkaterapiaa Helsingissä opiskeleva Kakko kertoo.

Kuntoutuksen alkujakso meni pitkälti vesijuostessa, mutta hiljalleen kesäkuun aikana Kakko on päässyt takaisin kenttätreenien pariin. Juokseminen onnistuu heinäkuun avauspäivinä jo normaalisti, mutta loikat vaativat vielä toistoja.

– Edellinen korkeuskisa on hallista helmikuulta. Kun ei ole koskaan ollut mitään isompia vammoja, on kilpailujen seuraaminen sivusta tuntunut pitkästyttävältä. Toistojen tuoma varmuus puuttuu tällä hetkellä luonnollisesti, eikä polvikaan hypyissä tunnu vielä aivan normaalilta, Kakko miettii.

Siinä mielessä tilanne on ollut Kakon näkövinkkelistä hyvä, että peräti 43 urheilijan EM-joukkue Gävleen nimettiin jo hyvissä ajoin, eikä halikkolaislähtöisellä urheilijalla ole ollut kiire antamaan lisänäyttöjä valitsijoille. Kakon lisäksi Suomelta osallistuu korkeuteen tuore SE-nainen Ella Junnila.

– Aiemmissa kisoissa karsintaraja on ollut hieman päälle 180 sentissä, mutta nyt näyttää siltä, että pitää ylittää korkeammalta päästäkseen finaaliin. Siellä on Ellan lisäksi useita yli 190 senttiä hypänneitä mukana, Kakko pohtii.

Gävlestä alkava kilpailukausi huipentuu elokuun alun Kalevan Kisoihin, jonka jälkeen Kakko tavoittelee mitaleja vielä 22-vuotiaiden SM-kisoista, mikäli polven kunto sen sallii. Seitsenottelu jäänee kuitenkin tällä kaudella vähemmälle.

– Nyt näyttää siltä, että keskitytään enemmän korkeuteen ja tähdätään seitsenotteluun enemmän ehjän talviharjoituskauden jälkeen ensi vuonna.

Salossa 22-vuotias Kakko viettää aikaa paljon edelleen varsinkin kesäisin, joskin Halikon urheilukenttä on viime aikoina vaihtunut yhä useammin Salon Urheilupuistoon treenipaikkaa valittaessa.

– Tänä vuonna varsinkin tuntuu, että olen ollut useammin Salossa kuin Halikossa treenaamassa. Onhan täällä mahtavat puitteet ja uusi rata, jossa on hyvä treenata, Kakko kehuu.

Elina Kakko

Syntynyt: 12.1.1997 Halikossa

Saavutukset: Aikuisten halli-SM-hopeaa vuodelta 2018 (korkeus), 22-vuotiaiden Pohjoismaiden ja Baltian mestari vuodelta 2018 (korkeus). Nuorten sarjoissa 13 SM-kultaa ulkoradalla ja 11 SM-kultaa hallissa. Yhteensä 36 nuorten SM-mitalia.

Muuta: Opiskelee jalkaterapiaa Metropolia ammattikorkeakoulussa Helsingissä

Suomen kaikkien aikojen tilastot:

Naisten korkeushyppy:

1) 195 Ella Junnila Tampereen Pyrintö (2019)

2) 193 Linda Sandblom Hangö Idrottsklubb (2016)

3) 192 Hanna Mikkonen Ruoveden Pirkat (2005)

4) 191 Minna Vehmasto Kuusjoen Humu (1983)

8) 188 mm. Elina Kakko Perttelin Peikot (2018)

Seitsenottelu:

1) 6 404 Satu Ruotsalainen Oulun Pyrintö (1991)

2) 6 369 Tiia Hautala Porin Yleisurheilu (1999)

3) 6 241 Tina Rättyä IF Drott (1994)

6) 6 053 Maria Huntington Tampereen Pyrintö (2019)

19) 5 680 Miia Kurppa Salon Vilpas (2012)

39) 5 346 Elina Kakko Perttelin Peikot (2018)