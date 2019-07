Kaksi ihmistä kuollut Luumäellä – nousivat Kuutostiellä autosta rekan eteen

Luumäellä Etelä-Karjalassa kaksi ihmistä on kuollut liikenneonnettomuudessa Kuutostiellä, kertoo poliisi.

Henkilöauto oli pysähtynyt aamuyöllä hieman ennen kahta Luumäen Jurvalassa Kuutostielle. Autosta nousi kaksi ihmistä tielle, ja takaa tullut rekka törmäsi heihin ja pysäköityyn autoon.

Tielle nousseet kuolivat heti, ja lisäksi yksi autossa sisällä ollut loukkaantui.

Poliisi tutkii tapahtunutta ja tiedottaa asiasta lisää iltapäivällä.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että tiellä on onnettomuuspaikan kohdalla kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan. Onnettomuus sattui Kouvolan suuntaan menevillä kaistoilla. Tie onnettomuuspaikalla on suora.

Palomestari Arto Tainan mukaan sää on ollut yön aikana Luumäellä hyvä, ja tie onnettomuuspaikalla on kuiva.

Kuutostiellä on ollut onnettomuuspaikan kohdalla koko ajan toinen kaista käytössä. Palomestari Taina kertoi hieman ennen neljää aamuyöllä, että myös toinen kaista on saatu auki.

STT