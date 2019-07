Kaksi kuoli yökerho-onnettomuudessa MM-uintien isäntäkaupungissa

Kaksi on kuollut ja 16 loukkaantunut, kun parveke petti ihmisten alta yökerhossa MM-uintien isäntäkaupungissa Etelä-Korean Gwangjussa lauantaina. Loukkaantuneiden joukossa on kahdeksan MM-kilpailuihin osallistuvaa urheilijaa.

Suomen joukkueenjohto kertoi Ylelle, ettei suomalaisurheilijoita ollut onnettomuuspaikalla.

Paikallisen poliisin mukaan onnettomuus tapahtui lähellä urheilijoiden majoitusaluetta.

– Sisäinen parvekerakennelma romahti ja kaksi kuoli, kertoi Song Gi-ju Gwangjun poliisista.

Hänen mukaansa kuolleet ovat paikallisia. Loukkaantuneiden joukossa on kymmenen ulkomaalaista.

Loukkaantuneista urheilijoista kolme on yhdysvaltalaisia, kaksi uusiseelantilaisia, yksi hollantilainen, yksi brasilialainen ja yksi italialainen.

MM-uintien järjestelykomitean mukaan loukkaantumiset olivat lieviä ja kaikki ovat palanneet majapaikkoihinsa.

