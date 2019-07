Kaksi saimaannorpan kuuttia löytynyt kuolleena verkoista Savonlinnan Pihlajavedellä

Kaksi saimaannorpan kuuttia on Metsähallituksen mukaan löytynyt kuolleena verkoista. Molemmat verkkokuolemat tapahtuivat Savonlinnan Pihlajavedellä.

Ensimmäinen kuollut kuutti löydettiin maanantaina ja toinen tiistaina.

– Molempia kalastajia tämä harmitti kovasti, eikä kumpikaan olisi uskonut, että omaan verkkoon voisi kuutti jäädä, kertoo suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta.

Saimaannorpan kuuttien suojaksi asetetut verkkokalastusrajoitukset päättyivät kesäkuun lopussa eli sunnuntaina.

Verkkoihin takertuu nimenomaan kuutteja, ei aikuisia. Tämä johtuu Koskelan mukaan siitä, että aikuiset ovat suurempia kuin helmikuun lopussa syntyneet kuutit.

Emo imettää kuuttia syntymästä aina jäiden lähtöön eli toukokuun alkuun, ja tuona aikana kuutti kasvaa viisikiloisesta noin 20-kiloiseksi.

– Vieroituksen jälkeen kuutti on suurimmassa vaarassa jäädä kalanpyydyksiin. Sitä varten ovat kalastusrajoitukset huhtikuun puolestavälistä kesäkuun loppuun. Jos rajoituksia ei olisi, kuutit jäisivät verkkoihin toukokuun alussa, toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa, Koskela kertoo.

Vahvat verkot kielletty asetuksella

Todennäköisyys sille, että kuutti selviää ensimmäisen vuoden hengissä, kasvaa Koskelan mukaan koko ajan, mitä pitemmälle mennään syksyyn.

– Norppa oppii karttamaan verkkoja. Se myös voimistuu, joten jos se vaikka jäisikin verkkoon, niin se ei välttämättä takerru siihen.

Aikuiset ovat sen verran isoja, että ne eivät Koskelan mukaan takerru kuuteille vaarallisiin verkkoihin. Niihin jää aikuisen jäljiltä vain norpan kokoinen reikä.

Niin vahvat verkot, joihin aikuisetkin saimaannorpat jäisivät, on kielletty asetuksessa, joka uusitaan viiden vuoden välein.

Tänä vuonna pesälaskennan mukaan syntyi 67 kuuttia, mutta luku saattaa olla tätä suurempi, sillä heikot jäät haittasivat pesälaskijoiden työtä. Todellinen luku saattaa Koskelan mukaan olla yli 80.

Saimaannorppien kokonaismäärä on 380-400. Viime vuosina kanta on kasvanut noin 15:llä vuosittain.

– Kymmenen vuotta sitten kannan arviot olivat alle 300:n, Koskela sanoo.

