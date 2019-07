Kankaalla lapsiperheen arjen syvimpiä tuntoja

Tammisaaressa asuvan Katarina Backaksen , 34, maalaukset ovat värikkäitä ja vahvoja. Monessa taulussa on kuvattuna raskaana oleva nainen tai nainen lapsensa kanssa.

Backaksen maalausten aiheet kumpuavat lähinnä omasta elämästä. Kahden pienen lapsen äidin teokset kuvaavat syvimpiä tuntoja, joita syntyy lapsiperheen arkea eläessä. Tunteiden kirjo on suuri.

Backaksen esikoinen oli koliikkivauva, ja vauva-arjen raskaus tuli taiteilijalle yllätyksenä.

– Helposti puhutaan vain niistä positiivisista asioista. Kuulin koliikista varmaan ensimmäistä kertaa vasta silloin, kun esikoinen oli jo syntynyt, Backas kertoo.

Vauva-arki: äitiys, imettäminen, koliikki sekä raskauden aikaiset tunteet ja vaivat ovatkin aiheina useissa Backaksen teoksissa. Myös muun muassa sielun kiertokulku, jooga, maahanmuutto sekä enkelit ovat Backaksen teosten teemoja.

Salon Bizarressa esillä oleva näyttely on taiteilijan kolmas. Blessings jatkaa samoilla teemoilla kuin Backaksen kaksi aikaisempaa näyttelyä Början – alku (2018) ja Havande (2019), jotka ovat olleet esillä Raaseporissa galleria Perspektiivissä.

Backas on syntyjään tammisaarelainen, mutta hän muutti pois paikkakunnalta jo nuorena.

– Nuorena oli kova kiire päästä pois kotoa. Muutin takaisin Tammisaareen nelisen vuotta sitten, ja nyt osaan arvostaa omaa kotipaikkakuntaani ihan eri tavalla. Saan merestä ja luonnosta valtavasti voimaa, hän kertoo.

Backas on varsin tuore taiteilija. Hänen ensimmäiset öljyvärimaalauksensa ovat vuodelta 2016.

– Sain tuolloin mieheltäni syntymäpäivälahjaksi öljyvärikurssin. Kurssi oli todella mielenkiintoinen ja jätti vahvan palon maalaamiseen, Backas kertoo.

Myös kurssin vetäjä rohkaisi Backasta jatkamaan maalaamista. Ensimmäiset kunnon teokset Backas maalasi keskellä hektisintä ja raskainta vauva-arkea.

Taiteilijan ateljeena toimii oma keittiö.

– Asumme kerrostalossa, jossa myös maalaan tauluni. Siirrän keittiön pöydän seinän viereen ja kiipeän sen päälle, jotta yletyn maalaamaan keittiön seinälle teipattuja kankaita, Backas kertoo.

Kiireinen lapsiperhearki rajoittaa taiteilijan työntekoa. Maalaamaan Backas pääsee yleensä lasten mentyä nukkumaan tai silloin, kun molemmat lapset ovat hoidossa isovanhempien luona.

– Olen intuitiivinen maalari, mutta työstän maalauksia ensin ajatuksissa ennen kuin pääsen niitä oikeasti maalaamaan kankaalle, hän kertoo.

Backas on tuottelias taiteilija. Kolmen vuoden aikana teoksia on syntynyt yli kuusikymmentä. Hänellä saattaa olla työn alla kuusikin maalausta samaan aikaan.

Backas myöntää, että teosten kuivattaminen on välillä haasteellista, mutta jatkaa:

– En kuitenkaan ainakaan tällä hetkellä halua omaa työhuonetta. Pelkään, ettei taidetta syntyisi samalla tavalla, jos elämä ei olisi näin kaoottista.

Bizarreen Backaksen maalaukset päätyivät sattumalta erään salolaisäidin ehdotuksesta.

– Salolaisnainen oli äitinsä ja lapsensa kanssa kahvilassa, jossa teoksiani oli esillä. Hän kertoi, että Salossa olisi paikka, jonne maalaukseni sopisivat. Hän oli täysin oikeassa. Ihastuin Bizarreen heti, kun kävin täällä. Terveisiä ja kiitoksia vain tälle ihanalle äidille vinkistä!

Backas kertoo saaneensa töistään positiivista palautetta muun muassa muilta äideiltä.

– Maalaan aiheista, joista ei välttämättä paljon puhuta. Raskauteen ja äitiyteen liittyvät tunteet eivät aina ole positiivisia ja onnellisia.

Viime aikoina maalauksiin on tullut entistä enemmän enkelihahmoja.

– Suojelusenkelitauluissa on käytetty sekatekniikkaa. Ne on maalattu akryyliväreillä ja lisäksi niissä on käytetty pitsipainantaa, Backas kertoo.

Backas toivoo, että hänen työnsä saisivat katsojassa aikaan mahdollisimman paljon erilaisia tunteita.

– Olen onnellinen, kun työni ovat jollakin tavalla koskettaneet katsojaa. Bizarressa töitä on esillä myös ravintolan puolella, mikä on vain hyvä asia, Backas sanoo.

Blessings esillä Bizarressa (Helsingintie 2) 30. elokuuta asti. Näyttelyn avajaiset 5.7. kello 17–19, jolloin myös taiteilija on tavattavissa.