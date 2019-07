Kansalaisaloite saimaannorppien suojelusta keräsi vaadittavat 50 000 nimeä

Kansalaisaloite verkkokalastuksen kieltämisestä saimaannorpan levinneisyysalueella saavutti 50 000 nimeä. Keskiviikkoiltana perustettu aloite keräsi tarvittavat nimet alle kahdessa vuorokaudessa. Aloite etenee nyt eduskunnan käsiteltäväksi.

Tällä hetkellä verkkokalastuksen rajoitus on voimassa huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun saakka. Aloite vaatii, että verkkokalastus kielletään saimaannorpan levinneisyysalueella Saimaalla kokonaan ympäri vuoden.

Heinäkuun ensimmäisinä päivinä jo neljä kuuttia on hukkunut verkkoihin.

Tänä vuonna Metsähallituksen pesälaskennan mukaan syntyi 67 kuuttia, mutta luku saattaa olla tätä suurempi, sillä heikot jäät haittasivat pesälaskijoiden työtä. Saimaannorppien kokonaismäärä on 380-400.

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti torstaina perustavansa työryhmän pohjustamaan vuoden 2021 kalastusrajoitusasetuksen valmistelua. Tavoitteena on vahvistaa saimaannorpan suojelua yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4804

STT

Kuvat: