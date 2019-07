Kansantalouden tuotanto laski toukokuussa – ekonomistin mukaan nousukausi on hyytymässä

Tilastokeskuksen tiistaina julkaisemat luvut kertovat Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan nousukauden hyytymisestä. Kasvu jää tänä vuonna selvästi kolmea edellisvuotta heikommaksi. Näkymää talouskasvusta synkentävät Tilastokeskuksen alaspäin tekemät tarkistukset.

– Talouskasvu on jo ollut heikompaa, mitä olemme ajatelleet. Ei tässä vielä taantumaan olla menossa, mutta heikompaan suuntaan ja aika laajalla rintamalla, Kuoppamäki sanoo.

Kansantalouden kausitasoitettu tuotanto laski toukokuussa 0,9 prosenttia huhtikuuhun verrattuna. Samalla huhtikuun kasvua edellisvuoteen verrattuna tarkistettiin alaspäin prosenttiyksiköllä. Vuodentakaiseen verrattuna työpäiväkorjattu tuotanto kuitenkin kasvoi toukokuussa 0,8 prosenttia.

Talousennusteet saattavat tarkentua alaspäin, taantuma mahdollinen

Useat talousennustajat ovat povanneet kuluvalle vuodelle reilun prosentin kasvua. Valtiovarainministeriön viimeisin ennuste on 1,6 prosenttia, Kuoppamäen edustaman Dansken 1,3.

Jos talouskasvu toteutuu ennustettua heikompana, esimerkiksi 75 prosentin työllisyysasteen saavuttaminen vaatii Kuoppamäen mukaan uudelta hallitukselta ”suuren savotan”.

– 1,3 prosenttia ei vielä olisi työllisyyden näkökulmasta ongelma. Jos vajoamme alle prosenttiin, se luultavasti tarkoittaisi työmarkkinoidenkin kannalta jollain aikavälillä negatiivisempaa kehitystä, Kuoppamäki sanoo.

Yleisesti käytetyn määritelmän mukaan kansantalous on taantumassa, kun tuotanto on supistunut kaksi neljännesvuotta peräkkäin. Kuoppamäki pitää vähintään yhtä negatiivista neljännesvuotta todennäköisenä lähitulevaisuudessa.

– Siihen suuntaan ollaan menossa, että sieltä tulee jokin negatiivinen kvartaali.

STT

