Käräjäoikeus antoi viimeiset tuomiot Oulun seksuaalirikosjutussa: 26-vuotiaalle miehelle neljä vuotta vankeutta, 33-vuotiaalle neljä vuotta ja kaksi kuukautta

Oulun käräjäoikeus on antanut viimeiset tuomiot Oulun seksuaalirikosjutussa, jossa yhteensä kahdeksan miestä käytti hyväkseen ja raiskasi samaa uhria. Tyttö oli rikosten aikaan 12-13-vuotias.

Kaksi viimeistä syytettyä tuomittiin tänään vuosien vankeusrangaistuksiin. Myös kuusi aiemmin tuomion saanutta on tuomittu vankeuteen.

Toinen tänään tuomituista 26-vuotias Qayssar Mohsin Sbahi Aldhulaiei raiskasi oikeuden mukaan tytön väkivalta käyttäen.

– Asianomistajan kieltäydyttyä seksistä Aldhulaiei on työntänyt kovasti asianomistajan sängylle, riisunut hänet, pitänyt painollaan allaan murtaen asianomistajan tahdon ja suorittanut sukupuoliyhdynnän asianomistajan emättimeen ja peräaukkoon, tuomion julkisessa selosteessa todetaan.

Aldhulaiei jatkoi oikeuden mukaan tekoa, vaikka uhri oli läpsinyt miestä kasvoille ja sanonut ettei halua yhdyntää ja ettei häntä saa siihen pakottaa. Raiskaus oli aiheuttanut lapselle kipua, eikä hän ollut sen jälkeen voinut kävellä.

Aldhulaiei tuomittiin neljäksi vuodeksi vankilaan törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä. Rikokset tapahtuivat viime vuoden kesällä ja syksyllä.

Tuomion jutussa sai tänään myös Abdo Ibrahim Ahmed, 33. Hänet tuomittiin vankilaan neljäksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi. Oikeuden mukaan hän muun muassa pakotti uhrin väkivalloin anaaliyhdyntään.

– Ahmed on käyttänyt voimaa sukupuoliyhteyteen päästäkseen, vaikka asianomistaja on huutanut ja sanonut, että häneen sattuu, selosteessa todetaan.

Ahmed syyllistyi törkeään raiskaukseen, törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon. Hänen hallustaan löytyi video, jolla alaikäistä lasta esitetään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla. Rikokset tapahtuivat vuosina 2017-2018.

Rikoksissa sama kaava, vaikka syyttäjän mukaan kaikki eivät tunteneet tosiaan

Valtaosa kokonaisuudessa tuomituista rikoksista on tapahtunut viime kesän ja syksyn aikana. Rikoksissa toistui sama kaava, vaikka ne tapahtuivat eri kerroilla ja syyttäjän mukaan kaikki epäillyt eivät olleet tunteneet toisiaan.

Miehet olivat tutustuneet tyttöön sosiaalisessa mediassa, houkutelleet tämän asunnolle ja tehneet tälle seksuaalista väkivaltaa. Oikeuden mukaan tyttö oli muun muassa pakotettu väkivalloin yhdyntöihin ja häntä oli kosketeltu ja pakotettu erilaisiin tekoihin.

Kaikkia rikoksia yhdistää se, että tekijät ovat tutustuneet ja pitäneet yhteyttä 13-vuotiaaseen tyttöön sosiaalisen median kautta, mistä syystä tapauksesta on puhuttu muun muassa grooming-vyyhtenä. Groomingilla tarkoitetaan lapsen houkuttelua seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin ja seksuaalissävytteinen viestittely lapselle on jo itsessään rikos. Jo pelkästään seksuaalisten viestien tai esimerkiksi alastonkuvien vastaanottaminen voi asiantuntijoiden mukaan vaurioittaa lasta.

Kovin tuomio 38-vuotiaalle – kaikki kahdeksan tuomittu vankeusrangaistuksiin

Kovimman tuomion sai jutun kuudes tuomittu. Hassan Mohamud Mohamed, 38, tuomittiin aiemmin tällä viikolla neljäksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Oikeuden mukaan mies oli vuosina 2017 ja 2018 ollut hotellihuoneessa yhdynnässä uhriin. Mies oli käyttänyt väkivaltaa. Hän oli muun muassa pakottanut lapsen ottamaan peniksensä suuhun.

Viisi ensimmäistä syytettyä tuomittiin 2-4 vuoden pituisiin vankeusrangaistuksiin. Ensimmäiset kaksi tuomiota annettiin toukokuussa. Rahmani Gheibali, 21, tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta neljäksi vuodeksi vankilaan. Shiraqa Yosefi, 21 sai kaksi vuotta vankeutta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Kesäkuussa tuomio annettiin kolmelle syytetylle. Osman Ahmed Mohamed Humad, 23, tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin. Javad Mirzad, 29 sai kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeustuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja Ali Osman Mohamed, 26, neljän vuoden vankeusrangaistuksen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin.

Syyttäjän mukaan tähän mennessä kuusi tuomittua on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon ja osa on tehnyt varsinaisen valituksen.

STT

Kuvat: