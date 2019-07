Katainen: Christine Lagarde on kokenein mahdollinen pääjohtaja Euroopan keskuspankille

IMF-johtaja Christine Lagarde on kokenein mahdollinen johtaja Euroopan keskuspankille, arvioi komission pian väistyvä varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Strasbourgissa toimittajia tavannut Katainen sanoo, ettei onnistuneinkaan lobbaus olisi välttämättä nostanut Olli Rehniä tai Erkki Liikasta paikalle.

– EU-nimityksissä sattumalla on aina valtava merkitys. Pitkäjänteinen lobbaus ei välttämättä tuota tulosta. Kuulin eri lähteistä kuukausien varrella, että Erkki Liikasta arvostettiin kovasti, ja ajateltiin, että hän voisi tietyssä palapelissä olla oikeinkin hyvä ratkaisu tai jossakin konstallaatiossa Olli Rehn, Katainen kertoi.

Lagarde on Kataisen mielestä hyvä valinta, koska hän on maailmanluokan osaaja ja kokenut EU-vaikuttaja. Hän ja Lagarde olivat samaan aikaan valtiovarainministereitä.

– Vaikea kuvitella kokeneempaa EKP:n pääjohtajaa. Jos savolaisten piti jollekin tämä paikka luovuttaa, se meni oikeaan suuntaan.

Urpilaisella mahdollisuudet hyvään salkkuun

Komission uutta puheenjohtajaa Ursula von der Leyeniä Katainen kehuu myös.

– Voin allekirjoittaa arviot, joiden mukaan hän on hyvin vahva, keskustelukumppanina ja esiintyjänä äärettömän selkeä. Hän puhuu niin, että on helppo ymmärtää, mitä hän tarkoittaa.

Komission puheenjohtaja valitsee komissaarit kesän aikana. Julki on jo tullut väitteitä siitä, että joistain salkuista olisi sovittu. Kataisen mukaan väitteet ovat kuitenkin ennenaikaisia, koska päätös kuuluu komission puheenjohtajalle.

Suomen komissaariehdokkaalla Jutta Urpilaisella on Kataisen mukaan hyvät mahdollisuudet saada painava salkku.

Se tiedetään jo nyt, että von der Leyen on nostamassa komission varapuheenjohtajiksi tanskalaisen Margrethe Vestagerin ja hollantilaisen Frans Timmermansin osana neuvoteltua nimityspakettia. EU-maat odottavat hänen myös varmistavan, että varapuheenjohtajia valitaan eri puolilta Eurooppaa.

Kärkiehdokaskokeilu vetelee viimeisiään

Kärkiehdokkaat loistavat poissaolollaan EU:n johtopaikoilta. Kukaan puolueryhmien ehdokkaista ei lopulta tullut valituksi komission johtoon, minkä on enteilty tietävän kokeilun loppua.

Kärkiehdokkaiden ajateltiin parantavan äänestysaktiivisuutta. EU-johtajat kuitenkin pyyhkivät menettelyllä pöytää, eikä äänestäjien kuluttajansuoja toteutunut.

Katainen uskoo, että järjestelmän tulevaisuudesta käynnistyy keskustelua.

– Jos syyllisiä etsii, niitä oli vähän siellä täällä. Neuvoston puolella erityisesti (Ranskan presidentti Emmanuel) Macron ei hyväksynyt kärkiehdokkuutta, osa muista päämiehistä ei hyväksynyt tätä prosessia ja parlamentin puolella kiistettiin suurimman puolueen oikeus aloittaa keskustelut.

Saksalaiskomissaarin valinnan myötä esiin nousee taas kysymys Martin Selmayrin vallasta komission pääsihteerinä. Katainen uskoo, että paine kasvaa, jotta hän väistyisi tehtävästään.

– Uskon, että paine lisääntyy, ettei voi olla määräänsä enempää saksalaisia.

