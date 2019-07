Katso video: Paul Oxley rokkasi iltatorilla

Keskiviikkoinen myrsky ja salamointi oli muisto vain, kun ihmismassa virtasi Salon torstaiselle iltatorille.

Elohopea lipui iltapäivällä kahdenkymmenen celsiuksen paremmalle puolelle. Lämmin ja aurinkoinen keli korreloitui torin vierailijamäärään, sillä esiintymislavan katsomot olivat vähemmän yllättäen nopeasti kauttaaltaan varatut.

Ei iltatorin tarjonnassakaan ollut valittamista. Ihmisiä paikalle houkutteli perinteeksi muodostunut muotinäytös, minkä lisäksi kuultiin hyvävireisen Paul Oxleyn musiikkia.

Salon Muotikadun yritysten järjestämä näytös nähtiin iltatorilla jo viidettä kertaa.

Yrityksistä mukana olivat tänä vuonna Mer’ville, Sokos, Zapato, Maleena ja Kaunoleninki. Konkarimannekiinien, kuten kunnallispoliitikko Juhani Nummentalon (kok.) ja kiinteistönvälittäjä Jukka Alangon lisäksi lavalla nähtiin useita tuoreitakin kasvoja.

Näytöksen juonsi Niina Ahonen, joka on stailannut asuntoja Pientä Pintaremonttia- ja Pientä Mökkiremonttia -tv-ohjelmissa.

Mallit esiintyivät yleisölle kahdella erillisellä kierroksella. Näytteillä oli niin kesän kuin syksynkin kuumimpia asukokonaisuuksia.

Suvisalo ry:n puheenjohtaja Tarja Hiltunen kertoo, että Salon Muotikatu kiinnostaa pääkaupunkiseudullakin. Hyvin palvelevien liikkeiden lisäksi taustalla ovat myös logistiset syyt.

– Tänne tullaan kaupoille, koska täällä on ilmaisia parkkipaikkoja, jopa ihan liikkeiden vieressäkin. Helsingin keskustassa sama tilanne ei juurikaan päde, Hiltunen toteaa.

Paul Oxley (oikealta nimeltään Malcolm Campbell) oli eksoottinen tuulahdus 1980-luvun suomalaiseen musiikkimaailmaan. Paul Oxley’s Unit -yhtye menestyikin varsin hyvin: sen ensimmäinen albumi, vuonna 1981 julkaistu Living in the Western World myi Suomessa kultaa ja vuotta myöhemmin julkaistu Both Sides of the Equator platinaa.

Oxley vieraili ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 1979. Hän tuli tapaamaan suomalaista tyttöystäväänsä, jonka kohtasi kotikaupungissaan Manchesterissä.

– Suomalaiset naisethan ovat tunnetusti maailman kauneimpia, Oxley nauraa pilke silmäkulmassaan.

Lopulta hän vietti Suomessa viitisen vuotta, koska saapumisvuonnaan perustettu Unit-yhtye menestyi loistavasti.

– Sittemmin menin naimisiin ja sain lapsia. Lapseni asuvat Englannissa, ja käynkin usein kotikonnuillani, Oxley kertoo.

1990-luvun puolivälissä Paul Oxley’s Unit teki comebackin. Oxley vietti Suomessa aikaa satunnaisesti, kunnes hän vuonna 2009 muutti Pohjolaan pysyvästi.

– Nykyään asun Helsingissä ja viihdyn Suomessa hyvin! muusikko vakuuttaa.

Salon iltatorilla Oxley keikkaili Acoustic Circus -yhtyeensä kera. Bändin kokoonpano on erittäin kansainvälinen.

– Yhtyeessä on jäseniä Englannista, Yhdysvalloista ja Espanjasta, ja musiikkimme on sekoitus monesta tyylilajista. Vaikutteita olemme ottaneet ainakin jazzista, flamencosta ja popista, Oxley linjaa.

Monelle Paul Oxley’s Unit -fanille kuluva vuosi on haikea. Yhtyeellä tulee täyteen 40 vuotta yhteistä taipaletta, mutta se aikoo silti laittaa pillit pussiin.

– Unitin jäsenillä on omia projektejaan, mutta riidoissa emme erkane. Yhteenpaluu ei ole tulevaisuudessa täysin poissuljettu ajatus, mutta se vaatisi kutsun isoon tapahtumaan, kuten Ruisrockiin, Oxley pohtii.

Vaikka miehellä itselläänkin on taivalta takana jo 66 vuotta, ei hänellä ole aikomuksia lopettaa työskentelemistä musiikin parissa.

– Aion jatkaa keikkailemista Acoustic Circuksen kanssa. Kenties jotain sooloprojektejakin on tulossa, Oxley vihjaa.

Unitin toistaiseksi viimeinen keikka soi Helsingin Tavastialla 31. lokakuuta. Intohimo musiikkia kohtaan ei kuitenkaan sammu.

– Muusikot eivät taida kovinkaan usein jäädä eläkkeelle, joten tuskin minäkään, Oxley nauraa.