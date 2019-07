Kaukolämpö muutoksessa

Heinäkuu tuo mukanaan Saloon uuden valtavan rakennushankkeen, kun kaukolämpöputken rakentaminen Korvenmäestä Salon keskustaan alkaa. Putki yhdistyy aikanaan torin kulmalla Salon keskustataajaman kaukolämpöverkkoon.

Korvenmäkeen rakenteilla olevan Lounavoiman jätevoimalan on tarkoitus valmistua vuonna 2021. Lounavoiman omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy.

Valmistuttuaan jätevoimala tuottaa sähköä ja kaukolämpöä, joka ohjataan uutta putkea pitkin salolaisille kaukolämpöasiakkaille.

Vielä toistaiseksi salolaisten kaukolämpö tuotetaan pääosin entisen sokeritehtaan naapurissa Vapo Oy:n voimalaitoksessa.

Salon Kaukolämmön ja Vapon välinen hankintasopimus on sidottu indeksiin, johon vaikuttaa muun muassa päästöoikeuksien hinnoittelu.

Juuri tällä hetkellä salolaisten kaukolämmön hinta on viime vuosien tasoon nähden korkealla. Viimeksi yli 80 euron megawattituntihinnassa oltiin vuonna 2013.

Salon Kaukolämpö Oy:n arvio on, että indeksi on laskussa, ja kaukolämmön hintaa päästään tarkistamaan alaspäin syksyllä.

Vapolla tuskin on tarvetta oma-aloitteisesti avata hintakeskustelua muutoin kuin sovittujen indeksitarkistusten osalta.

Tiedossa on jo, että Salon Kaukolämpö siirtyy muutaman vuoden päästä ostamaan kaukolämmön toisaalta.

Kun pääosa kaukolämmöstä tehdään jatkossakin yhden tuottajan toimesta, kaikkia osapuolia tyydyttävän hinnoittelumekanismin löytäminen on tärkeää. Kaukolämpö on käyttäjälle useimmiten toimintavarma ja huoleton lämmitysmuoto, mutta korkea hinta voi ajaa kuluttajat pohtimaan muita vaihtoehtoja.

Salon tulevan jätevoimalan tuottaman energian järkevän hyödyntämisen kannalta on oleellista, että kaukolämpö pysyy varteenotettavana vaihtoehtona myös tulevaisuudessa.

On tärkeää, että Salon Kaukolämpö Oy:n arvio hinnan laskusuunnasta pitää paikkansa paitsi ensi syksynä myös muutaman vuoden kuluttua, kun salolaiset ryhtyvät käyttämään jätevoimalan tuottamaa lämpöä.