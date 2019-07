Kelan pääjohtaja vaihtuu, Aaltonen jää eläkkeelle vuodenvaihteessa – paikka oli vuosikymmeniä keskustan hallussa

Kelan pääjohtaja vaihtuu. Nykyinen pääjohtaja Elli Aaltonen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle vuodenvaihteessa.

Aaltonen on eläkkeelle jäädessään 66-vuotias. Hän aloitti Kansaneläkelaitoksen johdossa vuoden 2017 alussa. Virkamiestaustainen Aaltonen nousi tehtävään arvalla, sillä Kelan valtuutettujen äänet menivät valintaäänestyksessä tasan hänen ja sosiaali- ja terveysministeriön tuolloisen ylijohtajan Outi Antilan välillä.

Kelan pääjohtajan paikka oli vuosikymmeniä keskustan tai sen edeltäjän maalaisliiton hallussa. Aaltosella ei ole ollut keskustan jäsenkirjaa, mutta hän on kuvannut ajatteluaan ”alkiolaiseksi”. Aaltosta edelsi keskustan pitkäaikainen kansanedustaja ja ministeri Liisa Hyssälä.

Valtuusto rekrytoi, presidentti nimittää

Kelan pääjohtajahaun käynnistää kansanedustajista koostuva Kelan valtuusto. Lopullisen nimityspäätöksen tekee presidentti.

Kelan nykyisessä valtuustossa pääministeripuolue SDP:llä on kolme paikkaa, samoin kevään vaaleissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi yltäneellä perussuomalaisilla. Kokoomuksella ja keskustalla on molemmilla kaksi paikkaa, vihreillä ja vasemmistoliitolla yksi kummallakin.

Uuden pääjohtajan rekrytointi alkaa mahdollisesti vasta eduskunnan kesätauon jälkeen, jolloin myös Kelan vastavalitun valtuuston on määrä aloittaa toimintansa. Valtuutetut kutsuu koolle iältään vanhin valtuutettu Ritva Elomaa (ps.), Kelan viestinnästä kerrotaan.

Elomaan mukaan valtuutetut todennäköisesti tulevat pohtimaan rekrytoinnin ajankohtaa jo lähipäivinä.

– Tämä on aika uusi uutinen. Pitää miettiä, pitäisikö (haun) olla jo aikaisemmassa vaiheessa. Se menee liian myöhään, jos se on vasta syyskuussa, Elomaa sanoo STT:lle.

Viime vuonna Kela maksoi erilaisia etuuksia noin 15 miljardia euroa. Sosiaalimenoista Kelan etuuksien osuus muodostaa viidesosan.

Kelasta haettavaan sosiaaliturvaan kuuluvat esimerkiksi lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, työttömän perusturva, asumistuki, perustoimeentulotuki, opintotuki, vammaisetuudet ja vähimmäiseläkkeet.

STT

