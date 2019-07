Keskiviikko on viileän syksyinen – kuiva tuuli saa sään tuntumaan kylmemmältä kuin mittari näyttää

Sää on tänään viileä lähes koko maassa. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan päivä on poutainen, mutta muuten syksyisen viileä.

Päivystävä meteorologi Antti Kokko kertoo, että Suomessa vallitsee nyt pohjoisen puoleinen virtaus. Virtauksen takia Suomeen on valahtanut tavanomaista kylmempää, kuivaa ilmamassaa.

– Voi sanoa, että kuivuuden takia sää tuntuu viileämmältä kuin mittari näyttää, Kokko sanoo.

Lämpimintä on maan eteläosissa, jossa elohopea voi parhaimmillaan nousta 20 asteeseen. Maan keskiosissa jäädään sen sijaan 15-18 asteeseen ja pohjoisosissa 12-16 asteeseen.

Tulossa kolea viikonloppu

Lämpötilat pysyttelevät elokuulle keskimääräistä viileämpinä loppuviikon. Alkuviikon hallaöiden mahdollisuus jatkuu etenkin maan pohjoisosissa.

Kokon mukaan perjantaina sää on aavistuksen muuta viikkoa lämpimämpi ja päivällä lämpötila voi kohota jopa 24 asteeseen. Lauantaiksi ja sunnuntaiksi lämpötilat laskevat jälleen 20 asteen tienoille.

Ensi viikon ennusteet ovat vielä epävarmoja, mutta pientä lämpenemistä saattaa olla tiedossa. Kokko kertoo, että tiistaina Suomeen saattaa virrata etelästä lämpimämpää ilmaa. Näillä näkymin lämmin ilma ennättäisi ensimmäisenä maan länsiosiin.

STT

