Keskusta yhä syvemmällä

Huhtikuun eduskuntavaaleissa niukasti toiselle sijalle jäänyt perussuomalaiset on noussut selvästi suosituimmaksi puolueeksi. Se pitää johtopaikkaa kummassakin tällä viikolla julkaistussa kannatusmittauksessa.

Perussuomalaisten kannatus on nyt samalla tasolla kuin vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen, jolloin puolue aloitti hallituksessa. Helsingin Sanomien gallupissa (SSS 2.7.) pääministeripuolue SDP oli toisena, mutta Ylen mittauksessa (SSS 5.7.) se putosi kolmanneksi perussuomalaisten ja kokoomuksen taakse.

Antti Rinteen (sd.) johtama hallitus on ollut koossa reilun kuukauden, hallitusohjelma julkistettiin kesäkuun alussa. Ministerit ovat vähitellen esitelleet ajatuksiaan hallinnonalojensa tulevaisuudesta. Yleisesti ottaen hallituksen työ on alkanut myönteisessä julkisuudessa.

Kesäpuheissa hallitus saa totta kai pyyhkeitä oppositiolta, mutta vääntö asiakysymyksistä alkaa toden teolla vasta syksyllä eduskunnan kesätauon jälkeen.

Kokonaisuudessaan hallituksen gallup-kannatus on ennallaan. Päähallituspuolue on kuitenkin menettänyt kentällä ykköspaikkansa, ja toiseksi suurimman hallituspuolueen keskustan tilanne on jo hälyttävä. Rinteelle oli tärkeä saada keskusta mukaan, ja puolueen tavoitteita kirjattiin hallitusohjelmaan vähintään tyydyttävästi. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on jättäytynyt lupauksensa mukaisesti rivikansanedustajaksi. Keskustan kannattajat eivät kuitenkaan näytä vielä tulleen takaisin.

Sipilälle valitaan seuraaja ylimääräisessä puoluekokouksessa syyskuussa. Ehdolla ovat ministerit Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni. Käytännössä keskustassa mennään kesä ilman puheenjohtajaa.

Annika Saarikko jää puoluekokouksen aikoihin perhevapaalle, ja hän palaa hallitukseen näillä näkymin ensi kesänä. Suosittu ja arvostettu ministeri on poissa ytimestä, kun uusi puheenjohtaja yrittää nostaa keskustaa takaisin suurten puolueiden joukkoon – jos siellä ylipäätään on tilaa.

Tällä hetkellä viime vaalikauden veturi pinnistelee pysyäkseen keskisarjassa vihreiden perässä.