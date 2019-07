Kiellellen ja kaarrellen

ASKO LEHTONEN. Usein kuulee valitettavan, että Suomessa on liikaa sääntöjä ja rajoituksia, jotka hankaloittavat ja ikävöittävät elämistä. Todellisuudessa meininki on vapaata, ja liian harva asia on luvan varaista tai kokonaan kiellettyä.

Kesä saa ihmiset liikkeelle, ja esiin nousee ongelmia, jotka voidaan ratkaista selvillä säännöillä.

Esimerkiksi koirista on paljon harmia, koska koiran omistajat eivät osaa käyttäytyä. Yle etsi ratkaisua kyselyllä, johon vastanneet esittivät muun muassa koira-ajokorttia – muillekin kuin ajokoirille.

Koira on tunnetusti ihmisen paras ystävä, mutta ei täysin harmiton, ja se voi aiheuttaa myös sekaannuksia. Pitääkö lähettää osanottoviesti, kun kuulee, että naapuriin on tullut noutaja?

Koirien ulkoiluttaminen hihnassa pitäisi kieltää, sillä eläin voi arvaamatta hypätä minne vain ja virittää taluttimesta ansalangan. Toisaalta koiraa ei saa pitää irtikään, joten paras on kieltää koirat kokonaan.

Jalankulkija on vakava uhka ilman koiraakin. Myös ihminen voi lähteä yllättäen ylittämään väylää ja tulla pyöräilijän tielle. Paras on kieltää kävely kaikkialla, missä voi olla muuta liikennettä.

Pahimpia ovat ehkä kuitenkin pyöräilijät, jotka liikkuvat tiukoissa trikoissaan nopeammin kuin jalankulkijat. Miten kilpaurheiluvauhtinen pyöräily on edes sallittua yleisillä teillä? Eihän niillä saa painiakaan tai ampua jousella.

Kielletään pyöräily.

Vaikka edellä mainitut aktorit vielä tulisivatkin toimeen keskenään, soppa sakenee, kun sekaan heitetään auto.

Auton ja jalankulkijan kohtaaminen on tuhoon tuomittu, vaikka osumaa ei tulisikaan. Autoilija ei hiljennä lähestyessään suojatietä, koska ei ole varma, onko jalankulkija tulossa vai ei, ja jalankulkija ei astu suojatielle, koska autoilija ei hiljennä, mikä johtuu juuri siitä, että jalankulkija empii ja niin edelleen – kunnes suojatiellä suhahtaa pyöräilijä, jonka ei pitäisi olla siellä lainkaan.

Paljon ajavat suhtautuvat muihin ylimielisesti, ja kesäautoilijat taas tupeksivat tukkona.

Kielletään siis autoilu.

Kuullostaako hyvältä?

Kieltämättä.

Vielä kun saadaan kaksisuuntainen kielletyn ajosuunnan liikennemerkki ja toinen, joka kieltää asiattoman poistumisen yksityisalueelta, alkaa maailma olla turvallinen. Ulkona liikkuvat vain ne, jotka eivät kielloista piittaa.