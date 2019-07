Kiina laittaa stopin itsenäiselle matkailulle Taiwaniin – kiinalaiset pääsevät alueelle vain ryhmämatkoille

Kiina ei aio enää antaa lupia itsenäisesti tehtäviin Taiwanin-matkoihin, kertoo Kiinan matkailuministeriö. Jatkossa kiinalaiset pääsevät vierailemaan saarella vain ryhmämatkoilla.

Syynä päätökseen on Manner-Kiinan ja Taiwanin välien kiristyminen.

Aiemmin Kiina antoi joillekin kansalaisilleen mahdollisuuden hakea yksittäistä matkalupaa ryhmämatkan sijaan. Oikeus hakea lupaa oli rajoitettu 47 Manner-Kiinan kaupungin asukkaille.

Ministeriön mukaan muutos tulee voimaan huomenna. Matkailuministeriön päätös voi vahingoittaa saaren taloutta.

Vaikeat välit kärjistyvät entisestään

Tilanne kommunistijohtoisen Manner-Kiinan ja demokraattisen Taiwanin välillä on varsin häilyvä. Taiwanilla on oma hallinto, mutta Kiina katsoo saaren kuuluvan maa-alueeseensa.

Diplomatiassaan Kiina vaatii muita maita noudattamaan yhden Kiinan politiikkaa, mikä tarkoittaa, etteivät maat voi tunnustaa Taiwanin itsenäisyyttä.

Välit Manner-Kiinan ja Taiwanin välillä ovat viilenneet entisestään sen jälkeen, kun Taiwanin nykyinen presidentti Tsai Ing-wen nousi valtaan vuonna 2016. Hänen puolueensa ei hyväksy Taiwanin kuuluvan ”yhteen Kiinaan”.

Kiina on rangaistuksenomaisesti muun muassa lopettanut virallisen yhteydenpidon Taiwanin kanssa, kaapannut saaren diplomaattisia liittolaisia puolelleen ja koventanut taloudellista painetta saarta vastaan.

Kiinan ja Taiwanin välit ovat myös muodostuneet viime aikoina erittäin vaikeaksi kynnyskysymykseksi Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Syynä tähän ovat Yhdysvaltojen suunnittelemat asekaupat.

Perinteisesti Yhdysvallat on käynyt asekauppaa Taiwanin kanssa varovaisesti, mutta presidentti Donald Trumpin kaudella asekauppaan on suhtauduttu avoimemmin.

Taiwan valmistautuu presidentinvaaleihin

Taiwanissa valmistaudutaan parhaillaan presidentinvaaleihin, jotka on määrä järjestää tammikuussa. Kiina-myönteinen ehdokas Han Kuo-yu oppositiopuolue Kuomintangista yrittää tammikuussa syöstä Tsain vallasta.

Taiwan on ollut tosiasiallisesti itsenäinen valtio sisällissodan päättymisestä lähtien vuonna 1949. Kiinan mukaan saari kuuluu kuitenkin sen maa-alueisiin ja hallinto on vannonut ottavansa sen hallintaansa vaikka voimallisesti, jos tarve vaatii.

Han kertoi perjantaina, että vaaleissa on kyse valinnasta rauhan tai kriisin välillä Kiinan kanssa. Tsai sen sijaan on kuvannut ensi vuoden vaaleja taisteluna vapauden ja demokratian puolesta.

STT

Kuvat: