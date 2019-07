Kiina tuomitsee Hongkongissa lainsäädäntörakennukseen tunkeutuneiden mielenosoittajien teot – maalasivat Kiinaa vastustavia graffiteja

Kiinan keskushallinto haluaa rikostutkinnan mielenosoittajien toimista Hongkongissa. Osa hallintoa vastustavista mielenosoittajista tunkeutui Hongkongin lainsäädäntöneuvoston rakennukseen maanantaina illalla. Rakennuksessa mielenosoittajat muun muassa repivät alas johtajien muotokuvia, nostivat Britannian siirtomaa-ajan lipun istuntosalin korokkeella olevaan salkoon ja maalasivat Kiinaa vastustavia graffiteja. Naamioituneiden mielenosoittajien kerrotaan olleen pääasiassa nuoria, niin sanotun kovan linjan mielenosoittajia.

Pahoilta väkivaltaisuuksilta vältyttiin, koska mielenosoittajat hylkäsivät rakennuksen ennen kuin sadat kilvin ja pampuin aseistautuneet mellakkapoliisit ehtivät häätää heitä.

Kiina tuomitsee mielenosoittajien teot ja kertoo tukevansa Hongkongin hallitusta ja poliisia. Kiinan mukaan Hongkongin viranomaisten tulisi aloittaa rikostutkinta ”väkivaltaisten rikollisten toimista”.

Viranomaislausunnossa sanotaan myös, että mielenosoittajien toimet vahingoittavat Hongkongin sisäistä järjestystä ja vaikeuttavat ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -ajatusta. Ajatus perustuu siihen, että Hongkongille luvattiin perustuslaissa laaja itsehallinto vähintään 50 vuodeksi, kun se siirtyi Britannian alaisuudesta Kiinalle vuonna 1997.

Myös Hongkongin aluejohtaja Carrie Lamn ilmoitti tuomitsevansa mielenosoittajien ”äärimmäisen väkivallan”. Lam kuvaili maanantain tapahtumia ”sydäntä särkeviksi ja järkyttäviksi.” Hän sanoi toivovansa, että yhteiskunta palaa normaalitilaan mahdollisimman nopeasti.

”Tässä on kyse demokratiasta”

Yhdysvallat kehottaa kaikkia osapuolia Hongkongissa pidättäytymään väkivallasta.

– Hongkongin menestys on perustunut laillisuusperiaatteeseen ja perusoikeuksien, kuten ilmaisunvapauden ja kokoontumisvapauden kunnioittamiseen, Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan kommentoi tilannetta sanoen, että Hongkongin mielenosoittajat haluavat demokratiaa.

– He haluavat demokratiaa. Luulen, että useimmat ihmiset haluavat demokratiaa. Ikävä kyllä jotkut hallitukset eivät halua demokratiaa, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

– Siitä tässä on kyse. Tässä on kyse demokratiasta. Ei ole mitään parempaa.

Kiina moittii Trumpia puuttumisesta Hongkongin sisäisiin asioihin. Kiinan ulkoministeriön tiedottajan mukaan Yhdysvaltojen ”ei pitäisi millään tavalla tukea heitä, jotka ovat syyllistyneet väkivaltaan ja laittomuuksiin”.

Mielenosoituksissa on vastustettu aluehallintoa sekä luovutuslakia, joka vahvistaisi Kiinan otetta Hongkongista.

Luovutuslaki poiki useita mielenosoituksia

Maanantaina Hongkongissa järjestettiin myös vuosittainen demokratiamarssi. Rauhallisesti sujuneelle marssille osallistui kymmeniätuhansia ihmisiä. Demokratiamarssi on järjestetty vuosittain siitä lähtien, kun Hongkong siirtyi Britannialta Kiinalle. Marssin osallistujat ovat vaatineet Kiinalta suurempia vapauksia, esimerkiksi oikeutta valita itse Hongkongin aluejohtaja.

Hongkongin poliittinen kuohunta on kuitenkin kestänyt jo viikkoja, ja itsehallintoalueella on järjestetty useita suurmielenosoituksia. Protestoijat ovat vastustaneet luovutuslakia, joka sallisi rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Luovutuslain pelätään nakertavan hongkongilaisten kansalaisoikeuksia.

Protestit ovat laajentuneet yleisemmiksi aluehallinnon vastaisiksi mielenosoituksiksi, ja niissä on vaadittu aluejohtaja Lamin eroa. Lam jäädytti luovutuslain valmistelun, mutta protestoijat vaativat sen hyllyttämistä kokonaan.

STT

Kuvat: