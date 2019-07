Kiinalaisuimarin testiepäselvyydet kismittävät MM-uinneissa, palkintopallilla protestoinut Horton sai aplodit kisakylässä

Kiinalaiskatsojat kannustavat Sun Yangia fanaattisesti uinnin MM-kisoissa, mutta kilpakumppanit suhtautuvat dopingepäilyjen keskiössä olevaan maailmanmestariin epäillen.

Maailman antidopingneuvosto Wada on vienyt Sunin testiepäselvyydet Urheilun kansainvälisen välimiestuomioistuimen CAS:n käsiteltäväksi. Sunin epäillään rikkoneen viime syksynä verinäytteitään vasaralla testitilanteessa.

Kansainvälinen uimaliitto Fina linjasi, että Sun saa kisata Etelä-Korean Gwangjun MM-altaassa, mutta kilpakumppaneja Finan ratkaisu harmittaa. Näkyvimmin protestoi Australian Mack Horton, joka ei noussut Sunin rinnalle palkintopallille sunnuntaina miesten 400 metrin vapaauinnin palkintojenjaossa. Sun voitti matkan neljännen kerran peräkkäin, ja Horton oli hopealla.

Australian uintijoukkue on sataprosenttisesti Hortonin tukena, mutta tämän protesti sai hyväksyntää muualtakin.

– Uimarien kisakylässä raikuivat aplodit, kun Horton ei noussut pallille, kertoi yhdysvaltalainen rintauinnin ME-nainen ja olympiavoittaja Lilly King.

– Monet uimarit eivät luota Suniin ennen kuin viime syksyn tapahtumat on selvitetty, vahvisti amerikkalainen olympiavoittaja Matt Grevers.

Kolminkertainen olympiavoittaja Sun on kärsinyt aiemmin kolmen kuukauden kilpailukiellon. Lyhyt panna johtui kielletystä piristeestä, jota hän väitti käyttäneensä sydänongelmien takia vuonna 2014.

Jos kiinalaistähti tuomitaan uudelleen dopingrikkeistä, hän voi saada elinikäisen kilpailukiellon.

Hortonin palkintopalliprotestia Sun piti epäkunnioittavana.

– En välitä, vaikkei minusta pidettäisi. Silti palkintojenjako on juhlava tapahtuma, ja muiden mitalistien pitäisi kunnioittaa kotimaatani, Sun sanoi.

STT

