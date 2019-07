Hurja maailmanennätys: Peaty alitti ensimmäisenä 57 sekunnin rajan 100 metrin rintauinnissa

Britannian Adam Peaty rusikoi maailmanennätyksensä murskaksi pitkän radan MM-uintien avauspäivänä. Peaty ui Etelä-Korean Gwangjussa 100 metrin rintauinnin ensimmäisenä miehenä alle 57 sekunnin, kun hän voitti välierän ennätysajalla 56,88.

Peaty on kahden altaanmitan rintauinnissa omaa luokkaansa, sillä muut uimarit eivät ole päässeet alle 58 sekunnin aikoihin. Viimevuotista maailmanennätystään hän paransi 0,22 sekuntia. Entinen ME oli 57,10 EM-kisoista Glasgow’sta

Peaty on ollut arvokisoissa voittamaton viiden vuoden ajan 100 metrin rintauinnissa.

Yhdysvallat ui Gwangjussa miesten 4×100 metrin vapaauintiviestissä mestariksi MM-kisojen ennätysajalla 3.09,06. Joukkueen ankkuri Nathan Adrian palasi kisa-altaisiin toukokuussa toivuttuaan kivessyövästä.

Naisten vapaauintiviestin mestariksi ui Australia MM-kisojen ennätysajalla 3.30,21.

Hopeamitalisti pysyi korokkeen takana

Vasta 16-vuotias Laura Lahtinen debytoi komeasti aikuisten MM-uinneissa. Lahtinen paransi Gwangjun alkuerissä naisten 400 metrin vapaauinnin Suomen ennätyksen aikaan 4.16,43.

Lahtinen paransi ennätystään lähes kolmella sekunnilla. Hän ui kesäkuun lopun SM-uinneissa matkan ensi kertaa alle 4.20:n.

– Kun SM-kisoissa tuli se 4.19, niin ajattelin, että enkka voisi parantua johonkin 4.18:aan, ja siihen voisi olla tyytyväinen, Lahtinen kertoi Uimaliiton tiedotteessa.

Helsingfors Simsällskapin Lahtinen kisaa arvokisaputkessa, sillä heinäkuun alussa hän saavutti nuorten EM-kisoista 200 metrin perhosuinnin pronssia ja saman matkan rintauinnin nelossijan. Gwangjussa hän jatkaa MM-kisoja keskiviikkona 200 metrin perhosella.

Vapaauinnin 400 metrin entinen Suomen ennätys oli Sandra Scottin 4.16,81 viime kesältä. Scott on Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalainen, jonka äiti on suomalainen.

Lahtinen oli alkuerien 25:s. Iltakisoissa matkan mestaruuden vei Australian 18-vuotias Ariarne Titmus ajalla 3.58,76.

Miesten 400 metrin vapaauinnin voitti kiinalainen Sun Yang, jolle maailmanmestaruus oli ennätyksellisesti neljäs peräkkäinen. Hän on viime aikoina ollut otsikoissa dopingkohun takia, sillä australialaisen Sunday Telegraph -lehden mukaan Sun olisi tuhonnut viime syksynä verinäytteensä vasaroimalla näytepullot rikki.

Matkan hopeamitalisti, Australian Mack Horton, protestoi Sunin voittoa palkintojen jaossa. Hän ei noussut hopeakorokkeelle, vaan vastaanotti mitalin korokkeen takana.

Laukkasella mitäänsanomaton olo

Avauspäivän kaikki suomalaiset karsiutuivat iltauinneista, sillä Jenna Laukkanen oli 200 metrin sekauinnissa 23:s ja Riku Pöytäkivi 50 metrin perhosuinnissa 31:s. Välieriin pääsi 16 parasta.

Laukkanen ui lähelle kauden parastaan ajalla 2.16,28, mutta jäi selvästi matkan ennätyksestään (2.14,70).

– Aika mitäänsanomaton olo, kun ei minulla ollut mitään odotuksia, uintinsa kanssa tuskaillut Laukkanen sanoi.

Hänellä on kolme välipäivää ennen torstain 200 metrin rintauintia.

Pöytäkivi ui altaanmitan aikaan 23,93. Jatkopaikka olisi vaatinut ennätysvauhtia eli kolme sekunnin kymmenystä parempaa.

– Satanen on se pääjuttu tällä kaudella, eli ei saa antaa tämän haitata sitä, Pöytäkivi sanoi.

