Kiinan talouskasvu hidastui entisestään

Kiinan talouskasvu hidastui toisella vuosineljänneksellä. Maanantaina julkistettujen virallisten talouslukujen mukaan maan talouskasvu oli huhti-kesäkuussa hitainta lähes 30 vuoteen.

Kiinan talous kasvoi toisella neljänneksellä 6,2 prosenttia, kun ensimmäisellä vuosineljänneksellä talous kasvoi 6,4 prosentin tahtia. Luku on ennakko-odotusten mukainen, mutta alhaisin sitten vuoden 1992. Viime vuonna Kiinan talous kasvoi 6,6 prosenttia.

Kiinan hallituksen tavoite vuodelle 2019 on 6-6,5 prosentin talouskasvu.

Syitä hiipuvaan kasvuun ovat ainakin maailmantalouden vaikeudet sekä Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota.

– Taloudelliset olosuhteet ovat vaikeat sekä koti- että ulkomaassa, globaali talouskasvu on hidastumassa ja ulkopuoliset epävakauden ja epävarmuuden aiheet ovat lisääntymässä, sanoi Kiinan tilastokeskuksen edustaja Mao Shengyong.

Talousluvuissa oli myös positiivisia merkkejä, esimerkiksi teollisuustuotanto ja vähittäiskaupan myynti olivat nousussa. Sen sijaan esimerkiksi autokauppa hiipui tammi-kesäkuussa yli 12 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Kiinan hallitus on jo ryhtynyt alkuvuonna erilaisiin toimiin talouden piristämiseksi, mutta tulokset ovat toistaiseksi jääneet laihoiksi. Hallituksen uskotaan kiihdyttävän toimiaan lähikuukausina.

STT

