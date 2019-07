Kiinan uintivalmentaja liittyi sanasotaan Sunin dopingkohussa

Kiinan uintimaajoukkueen päävalmentaja ZhouJihong puolusti keskiviikkona suojattiaan Sun Yangia, jota kanssakilpailijat ovat kohdelleet tylysti uinnin MM-kisoissa Etelä-Koreassa. Kaksi kultamitalia kisoissa voittanut kiinalainen on dopingepäilyiden kohteena, koska rikkoi tiettävästi verinäytteitään testaajien visiitin yhteydessä viime syksynä.

– Kenellekään ei ole oikeutta tuomita toista huhujen perusteella, Zhou sanoi kiinalaismediassa.

Australian MackHorton ja Britannian Duncan Scott kieltäytyivät nousemasta palkintopallille Sunin kanssa. Hortonilla oli kahnausta kiinalaisen kanssa jo Rion olympialaissa 2016 nimenomaan dopingsyytösten tiimoilta. Scottin protesti kirvoitti Sunin kutsumaan brittiä häviäjäksi ja poistumaan paikalta vihaisena.

Monet muut länsimaiset uimarit ovat osoittaneet tukensa kaksikolle. Kiinan valtio-omisteinen uutistoimisto Xinhua puolusti sen sijaan Sunia kerraten Kansainvälisen uimaliiton Finan tammikuista päätöstä, jossa todettiin, ettei Sun ole syyllistynyt dopingrikkeeseen syksyllä 2018. Jutussa mainitaan, että maailman antidopingneuvosto Wada vie asian Urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen CAS:n käsittelyyn.

– On uskomatonta ja mahdotonta hyväksyä, että jotkut voivat julkisesti tahrata syyttömän huippu-urheilijan pelkkien spekulaatioiden ja kuulopuheiden perusteella. Sellainen on ennakkoluuloista ja järjetöntä. Tämä vahingoittaa urheilijaa ja koko lajia, valmentaja Zhou sanoi myös AFP:n siteeraamassa artikkelissa.

CAS käsittelee Sunin dopingasiaa syyskuussa.

