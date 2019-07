Kiinassa riehunut tornado tappoi kuusi ihmistä, loukkaantuneita lähes 200

Kiinassa ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja lähes 200 loukkaantunut tornadon iskettyä maan koillisosassa sijaitsevaan kaupunkiin. Paikallisten viranomaisten mukaan myrsky runteli Kaiyuanin kaupunkia keskiviikkona iltapäivällä. Tornado repi alas puita ja sähköpylväitä ja rikkoi ikkunoita sekä tiiliseiniä.

CNN:n mukaan pelastusoperaatio oli torstaina yhä käynnissä, ja siihen osallistui yli 800 ihmistä. Vaurioituneista rakennuksista on pelastettu yli 200 ihmistä ja yli 60 on viety sairaalaan.

Kaupungin viranomaisten mukaan tornado kesti vain vartin verran, mutta se ehti tuhota tuhansia asuntoja.

https://edition.cnn.com/2019/07/04/asia/china-tornado-kaiyuan-intl/index.html

STT

Kuvat: