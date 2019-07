Kiireetön päivä jahti Eugenialla

Jahti Eugenia yllättää maakravun heti, kun köydet on irrotettu Kasnäsin satamassa.

Perinteisen purjelaivan uumenissa jyrähtää, ja liikkeelle lähdetään purjeiden sijasta kahden Sisu-dieselin voimin.

Partek-konsernin aikanaan lahjoittamat koneet vauhdittavat matkantekoa Högsåran itäpuolelle asti, kunnes tuulta alkaa olla riittävästi ison aluksen liikuttamiseen pelkillä purjeilla.

Sitä ennen tulee yllätys. Täkkärit eli kansimiehet Erland Mattsson ja Aaro Haakana näkevät meressä jotain, joka näyttää kaatuneelta kanootilta.

Kippari Tom Westerlund päättää varmistaa, ettei kukaan ole vaarassa. Eugenia pakittaa parisataa metriä, kunnes kelluva esine paljastuu karanneeksi laiturin rähjäksi. Kippari ilmoittaa vaaran aiheuttajasta merivartiostolle.

Eugenia on parhaimmillaan Högsåran eteläpuolisella selällä, kun moottorit sammutetaan ja tuuli puhkuu purjeisiin. Painava alus kerää vauhtia hitaasti, mutta varmasti.

– Vauhtimme nousi juuri kolmeen solmuun, Erland Mattsson kuuluttaa pilke silmäkulmassaan. Hän huomauttaa perään, että kovempaakin pääsee. Alkukesän navakassa tuulessa alus oli kulkenut pari tuntia yhteen soittoon kahdeksan solmun nopeudella. Tuulta oli silloin 14–15 metriä sekunnissa.

Toimittajan ainoa purjevenekokemus on Suomenlahden ylityksestä. Mieleen jäi menomatkan jatkuva oksentelu ja paluumatka Viking Linen risteilyaluksella.

Eugenialla vatsanväänteitä ei tule. Alue etenee rauhallisen eleettömästi, kallistumatta ja keikkumatta. Suuri massa ja leveys rauhoittavat.

Kiireetön meno vaikuttaa matkustajiinkin. Puheensorina hiljenee. Pian korva kuulee vain lehtikuusesta valmistetun maston narinan, tuulen suhinan ja veden kohinan keulassa.

Kansimiehillä vapaahetket jäävät vähiin. Aaro Haakana selvittää köysiä lähes jokaisena vapaahetkenään ja muistuttaa tekevänsä ”laivaston toiseksi tärkeintä työtä”. Askartelua riittää, sillä Eugenialla on köysiä toista kilometriä.

Taalintehtaalla mökkeilevä Haakana lähti Eugenian kansimieskurssille, kun näki lehdessä ilmoituksen. Hän toimii myös Örössä oppaana. Menossa on yhdeksäs kesä talkootöissä Eugenialla.

– Tämä on mukavaa vaihtelua mökkielämään, eikä mikään iso rasitus, Haakana kertoo.

Erland Mattssonilla on merimieskokemusta parin vuoden ajalta rahtilaivalla 1960-luvulta. Hänellä on myös yhteinen purjevene kaverinsa kanssa. Mies viihtyy vesillä, ja se riittää syyksi olla talkoissa mukana.

– Eugenia on aika erilainen kuin nykyaikaiset purkkarit. Kaikki toimii tässä lihasvoimalla. Aluksessa ei ole perinteistä köliäkään. Jos luovitaan, se menee sivuttain. Kääntösäde on pitkä, Mattsson vertaa.

Paraisilla varttunut ja Kirkkonummella elämäntyönsä tehnyt Mattsson muutti puoli vuotta sitten Saloon. Hän ei tiennyt kaupungista etukäteen mitään, mutta on viihtynyt.

– Valtavan vihreä kaupunki keskustassakin, ja vilkas verrattuna Paraisiin, hän sanoo.

Kansimiehet ovat silmin nähden innostuneita Eugeniasta, ja kaksikko kertoo matkustajille mielenkiintoista yksityiskohtia aluksesta.

Erland Mattsson yllättää väittämällä, että Kristoffer Kolumbus purjehti vuonna 1492 Amerikkaan vain vähän Eugeniaa suuremmalla Santa Marialla.

Pikainen kännykän näpelöinti kertoo, että väite on totta. Santa Marian pituudeksi on arvioitu 19 metriä, kun Eugenia on runsaat 16 metriä pitkä.

Vastaavasti Eugenia on metrin verran kuuluisan tutkimusmatkailijan alusta leveämpi.

Örön pohjoispuolella kansimiehillä pitää kiirettä. Purjeet lasketaan, ja meno jatkuu moottorilla laituriin asti. Yleisö lähtee tutustumaan saareen.

Itärajan kunnassa Ruokolahdella asuva Matti Niemeläinen suunnistaa piknikille seurueensa kanssa. Sisarusparvi puolisoineen on päätynyt Eugenian kyytiin melkoisen sattuman kautta.

– Yle Areenassa oli juttu, jossa tamperelaisia koulupoikia purjehti Eugenialla. Etsin netistä tietoa, ja päätimme viedä 70 vuotta täyttävän Matin reissuun. Porukka on tullut Paimiosta, Turusta ja Ruotsista, Eeva Silvennoinen kertoo.

Yllätys tuntuu olleen syntymäpäiväsankarille mieluinen, vaikka sää olikin tulomatkalla kolea.

– Olen tykännyt kyllä. Hieno vene, oikea elämys, Matti Niemeläinen kehuu.

Sauvolainen Panu Kankaanranta päätyi perheineen reissuun hetken mielijohteesta. Mansikkaa, kesäkukkia ja vadelmaa tuottava puutarhuri katsoi edellisenä iltana, onko aluksessa paikkoja, ja lähti mukaan.

– Kesäkaudella ei ehdi oikein tämän pidempään lomailla. Tässä ehti aamulla tehdä hiukan töitä, ja illalla pääsee vielä jatkamaan, Kankaanranta nauroi.

Örössä mies oli käynyt aiemminkin, mutta Eugenian-kyyti oli uusi kokemus.

– Ihan hienoa, nätisti se menee, hän kehui.

Uudelleen rakennettu Eugenia

Kasnäsissä kotisatamaansa pitävä jahti Eugenia laskettiin vesille tuhansien talkootyötuntien jälkeen vuonna 2000.

Alus on kopio alkuperäisestä Eugeniasta, joka kuljetti lastia saaristossa vuosina 1879–1951. Se upposi Hiittisten lähelle.

Eugenian pituus on 26,25 metriä (runko 16,25), leveys 6,5 metriä ja syväys 1,8 metriä.

Aluksen masto yltää 24,5 metrin korkeuteen, ja sen purjepinta-ala on 270 neliömetriä. Siinä on kaksi 85 hevosvoiman dieselmoottoria.

Eugenian omistaa vapaaehtoisvoimin toimiva Pro Kimitoö-skutan -yhdistys. Se järjestää tilausristeilyjä ja yleisöpurjehduksia muun muassa Örön linnakesaarelle. Yhdistys rahoittaa tuloilla aluksen ylläpitoa.