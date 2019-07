Kiistelty kansalaisuuskysymys saattaa sittenkin päätyä Yhdysvaltain väestönlaskentaan

Yhdysvalloissa kiistelty kansalaisuuskysymys saattaa sittenkin päätyä mukaan maan väestönlaskentalomakkeeseen, kertovat muun muassa New York Times ja Washington Post.

Yhdysvalloissa järjestetään väestönlaskenta kymmenen vuoden välein, ja sen aika on taas ensi vuonna. Tiistaina kerrottiin, että presidentti Donald Trumpin hallinto on luopumassa kansalaisuuskysymyksestä korkeimman oikeuden tekemän linjauksen jälkeen. Keskiviikkona maan oikeusministeriö kuitenkin ilmoitti selvittävänsä, voisiko kysymys olla mukana oikeuden linjausta noudatellen.

Korkein oikeus linjasi viime viikolla, että esitetyt perustelut kysymyksen lisäämiselle eivät ole riittäviä. Oikeuden mukaan Trumpin hallinnon pitää löytää paremmat perustelut, jos kysymys kansalaisuudesta halutaan mukaan.

Kysymyksen vastustajat pelkäävät, että sen lisääminen saa monet siirtolaiset jättämään väestönlaskentalomakkeen täyttämättä, mikä tekisi tuloksista vähemmän luotettavia. Monet epäilevät, että perimmäinen tavoite on etsiä laittomasti Yhdysvalloissa oleskelevia maahanmuuttajia.

Osa arvostelijoista katsoo myös, että jos kysymys on mukana ja kyselyyn jätetään vastaamatta sen vuoksi, tulokset vääristyvät republikaanien eduksi.

Trump arvosteli uutisointia valheelliseksi

Presidentti Trump tviittasi keskiviikkona, että uutiset kansalaisuuskysymyksen jäämisestä pois väestölaskennasta ovat ”virheellisiä” ja ”valetta”.

– Olemme ehdottomasti pääsemässä eteenpäin. Meidän täytyy, koska kysymykseen vastaaminen on tärkeää, Trump kirjoitti Twitterissä.

Kymmenen vuoden välein järjestettävän väestönlaskennan tuloksilla on suuri merkitys. Niiden perusteella päätetään muun muassa, kuinka monta edustajaa kukin osavaltio saa kongressin edustajainhuoneeseen ja kuinka monta valitsijamiestä kullakin osavaltiolla on presidentinvaaleissa. Sillä on vaikutusta myös valtion rahojen jakamiseen osavaltioille ja paikallisyhteisöille; väestönlaskenta voi ratkaista esimerkiksi, mihin rakennetaan uusi koulu tai sairaala.

Koska vastaamatta jättäminen tekisi siirtolaisista näkymättömiä, monet liittovaltion palvelut saattaisivat heikentyä alueilla, joilla he asuvat.

Väestölaskentaviraston asiantuntijat arvioivat, että 1,6-6,5 miljoonaa siirtolaista eritoten Latinalaisen Amerikan maista jättäisi vastaamatta tai valehtelisi, jos kansalaisuuskysymys olisi mukana.

https://www.nytimes.com/2019/07/03/us/politics/census-citizenship-question.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

https://www.washingtonpost.com/politics/trump-appears-to-contradict-his-own-administration-on-census-citizenship-question/2019/07/03/b720bb94-9da4-11e9-b27f-ed2942f73d70_story.html?utm_term=.c45391ab082a

https://twitter.com/realDonaldTrump

STT

Kuvat: