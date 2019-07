Kimi Räikkönen toivoo Alfa Romeostaan kevyempää ja nopeampaa

Formula ykkösten keskikastin talli Alfa Romeo pääsee tänä viikonloppuna perinteikkäässä Silverstonessa ajettavaan Britannian gp:hen luottavaisin mielin. Edellisessä kisassa Itävallassa Alfa Romeo osoitti piilevää potentiaaliaan varsinkin kisan alussa, kun Kimi Räikkönen kurvaili kärkitallien joukossa neljäntenä hienon lähdön seurauksena.

Räikkönen sijoittui lopulta kisassa yhdeksänneksi ja hänen italialainen tallikaverinsa Antonio Giovinazzi kymmenenneksi. Tämä oli ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun Alfa Romeo sai molemmat kuskinsa samassa kisassa pisteille.

– Kaksi edellistä kisaa ovat olleet meiltä parempia. Itävallassa emme vain löytäneet nopeutta kisan loppuun asti. Silverstonessa ajetaan täysin erilaisella radalla, joten kuka tietää, mitä tämä talleille tarkoittaa, Räikkönen pohti.

Silverstoneen Alfa Romeo tuo muutaman uuden osan ajokkeihinsa. Räikkösen mukaan Alfa Romeolla ei ole tarvetta kehittää autoissaan yhtä tiettyä asiaa.

– Meidän tarvitsee tehdä autostamme ennen kaikkea hieman kevyempi. Lisäksi downforcea (pitovoimaa) pitää lisätä. Yleisesti ottaen autosta pitää tehdä sellainen, että se kulkee nopeammin, Räikkönen sanoi.

Itävallan gp:ssä nähtiin pitkästä aikaa mielenkiintoinen F1-kisa, joka sisälsi myös ohituksia.

– Itävallassa kisat ovat olleet vuosien varrella aina hyviä. Joillakin radoilla ohittamista vain tapahtuu enemmän, myös ennen kuin liikuteltava takasiipi (DRS) otettiin käyttöön. DRS:n kanssa kyse ei ole aina edes puhtaasti todellisista ohituksista, Räikkönen pyöritteli.

Silverstoneen on ennustettu viikonlopuksi vesisateita, mutta Räikkönen ei varsinaisesti toivo märkiä olosuhteita.

– Joskus kun asiat toimivat, sadekelillä on hauskaa. Joskus taas, kun renkaat eivät toimi kunnolla, radalla oleminen on pelkkää selviytymistaistelua, Räikkönen totesi.

STT

Kuvat: