Siirtoviemärin ja vesijohdon rakentaminen Kiskon ja Salon välille etenee.

Liikelaitos Salon veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen on valinnut vesihuoltolinjojen suunnittelijaksi FCG Oy:n, jonka tarjous urakasta oli 47 400 euroa.

Salon vesi pyysi suunnittelusta tarjousta viideltä yritykseltä. Neljä vastasi, ja FCG:n tarjous oli joukon halvin.

Suunnittelutyö on tarkoitus tehdä tänä vuonna. Siirtoviemärin rakentaminen alkaisi ensi vuonna. Kaupunki on varannut hankkeeseen 2,3 miljoonaa euroa vuosiksi 2020 ja 2021.

Valtio ei enää avusta vesihuoltotöitä, joten lasku jää kokonaan kaupungille.

– Voi olla, että kustannuksista saadaan rutistettua vielä vähän pois, ja loppusumma jää alle kahden miljoonan. Se riippuu viime kädessä urakoitsijoiden työtilanteesta, Kalle Virtanen sanoo.

Kiskon siirtoviemärin pituudeksi tulee noin 15 kilometriä. Toijan jätevedenpuhdistamolta alkava linja yhtyy nykyiseen viemäriin Kiskontien varressa Karhujoen kohdalla, jossa hiljattain rakennettu Muurlan siirtoviemäri tekee mutkan.

– Linja noudattaa aika tarkkaan Kiskontietä. Matkalla on muutama asuttu keskittymä, jossa varaudutaan liittymämahdollisuuteen. Käymme ensin neuvotteluita ja kysymme, onko kiinteistön omistajilla intoa liittyä viemäriin. Matkalle tarvitaan myös muutama välipumppaamo, jotka antavat likavesille vauhtia, Kalle Virtanen kertoo.

Siirtoviemärin kanssa samaan kaivantoon lasketaan puhtaan veden johto. Sen tarkoituksena on varmistaa vesihuoltoa molempiin suuntiin.

Uuden siirtoviemärin valmistuttua Kiskon jätevedet johdetaan Salon keskuspuhdistamolle, ja Toijan jätevedenpuhdistamo jää pois käytöstä. Sen sulkemista on ehditty Kiskossa jo toivoa, koska puhdistamo laskee puhdistettuja jätevesiä Kirkkojärveen.

Salossa on rakennettu vesi- ja viemäriverkostoja laajalle alueelle viidentoista viime vuoden aikana. Samalla vanhoja jätevedenpuhdistamoita on suljettu ja keskusjätevedenpuhdistamon toimintaa on tehostettu.

Jätevesiä pumpataan Salon keskuspuhdistamolle jo Suomusjärveltä, Kiikalasta, Perttelistä, Kuusjoelta, Halikosta ja Muurlasta. Perniön alueella viemäri kulkee länsirannikkoa Teijolle ja Mathildedaliin. Perniön itäiset kylät Tuohittu ja Ylikulma on viemäröity osuuskunnan voimin.

Perniön kirkonkylän ja Särkisalon alue ovat vielä omien puhdistamojensa varassa. Kalle Virtasen mukaan Perniön jätevedetkin voidaan tuoda jossain vaiheessa Saloon.

– Perniössä on hyvä vedenottamo, jossa voisi olla kapasiteettia ottaa vettä nykyistä enemmän. Sieltä olisi ehkä mahdollista saada samalla vettä keskustan suuntaan, hän perustelee.