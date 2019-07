Kivijalkakauppa sinnittelee

Yksi instituutio häviää Salon katukuvasta, kun perinteikäs Muotiperho sulkee Turuntiellä.

Konkurssiin ajautunut vaateliike on palvellut salolaisia vuodesta 1971 lähtien eli miltei viiden vuosikymmenen ajan.

”Pääsyy tähän on, ettei kaupan ovi aukene tarpeeksi usein”, toteaa yrittäjä Kristiina Holmberg Salon Seudun Sanomien haastattelussa (SSS 27.6.).

Kivijalkakaupan ahdinko ei ole vain salolainen ilmiö. Keskustojen pikkuliikkeet sinnittelevät ympäri Suomea.

Muutokseen on monia syitä: kaupunkikeskustojen ulkopuolelle syntyneet ostoskeskittymät, verkkokauppa, kierrättäminen.

Kivijalkakauppias elää kovan paineen alla. Pitäisi pystyä palvelemaan mahdollisimman hyvin mutta pienin kuluin aamuvirkut, lounastunnilla asioitaan hoitavat ja myöhään illalla ostoksille lähtevät.

Etenkin verkkokauppa on armoton kilpailija paitsi aukioloajoissa myös valikoimassa. Netti on tuonut ennennäkemättömän laajan tuotevalikoiman kuluttajien ulottuville.

Kivijalkakaupalla on myös valttikorttinsa. Moni haluaa edelleen asioida ihmisen kanssa ja hypistellä vaihtoehtoja ennen ostopäätöstä. Vuorovaikutuksessa piilee lisäarvo, jota verkkokaupan on vaikea tarjota.

Kaupunkikeskusta tarvitsee kivijalkaliikkeitä. Jos kaikki katutason liiketilat muuttuvat ikkunoista umpeen teipatuiksi toimistoiksi, keskustasta tulee ankea.

Yksittäisellä kuluttajalla on valtaa siihen, miltä kotikaupungin keskusta näyttää ja tuntuu. Palveluiden käyttäminen on paras tapa pitää palvelut elossa.

Kaupunki voi puolestaan tehdä keskustan julkisesta tilasta mahdollisimman viihtyisää.

Kun keskusta on kävelyyn, kohtaamisiin ja piipahteluun innostava kaunis ja helppokulkuinen kokonaisuus, kivijalkakaupan elinmahdollisuudet kohentuvat.

Ohi ajavan auton ikkunasta tuskin ehtii silmäillä kovin hyvin näyteikkunoiden tarjontaa tai vaihtaa vastaantulevan tutun kanssa kuulumisia.

Toivottavasti Salossakin päästään pian keskustan kehittämisessä suunnitelmista toteutukseen.