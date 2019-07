Isokäännän kaksoissiskot Riina ja Ronja saivat iloisia uutisia kolmisen vuotta sitten. Heidät valittiin Helsingin Mäkelänrinteen urheilulukioon.

Siinä vaiheessa koko perheen elämä otti yhä konkreettisemman suunnan asiaan, joka oli ollut arjessa merkittävä jo kymmenen vuotta aiemminkin. Isokäännät muuttivat Salosta pääkaupunkiseudulle merkittäviltä osin jalkapalloilun perässä.

19-vuotiaat siskot pelaavat toista kautta Tikkurilan Palloseuran naisten liigajoukkueessa. TiPS on todellinen koko perheen palloseura, sillä Esa-isä on liigajoukkueen apuvalmentaja ja Katri-äiti huoltaja.

– TiPS pyörii samalla kaavalla kuin moni pienemmän paikkakunnan seura: perheenjäsenten voimin. Ainakin on saatu sitoutunutta porukkaa mukaan toimintaan, ja on tämä perheen panos jo kohtuullinen saavutus, Esa Isokääntä hymähtää.

Urheilutaustaa löytyy myös nuorten naisten isoveljeltä Iiro Isokäännältä. Salon Vilppaan edustaja on saavuttanut korkeushypyssä kaksi nuorten SM-hallimitalia.

Tytöt aloittivat jalkapalloilun ennen kouluikää, jolloin rakennusalan töitä tekevä Esa aloitti valmennushommat. Vuodet vierivät niin, että Riina ja Ronja pelasivat Salon Palloilijoiden ja FC Halikon varsin menestyksekkäissä tyttöjuniorijoukkueissa. Peli- ja valmennusvuosia Salossa kertyi kymmenkunta.

Nyt kaksosilla on jäljellä neljäs lukiovuosi eli lähinnä ylioppilaskirjoitukset. Jatko-opiskelupohdintojen aika on myöhemmin useammistakin syistä. Yksi niistä on luonnollisesti jalkapallouran jatkosuunta.

– Ulkomaiden seuroihinkin on omat kanavat olemassa. Niiden aika on sitten kenties ensi vuonna, Esa taustoittaa.

TiPS nousi toissa vuonna liigaan, ja keski-iältään hädin tuskin 18-vuotias joukkue tekee pääsarjassa yhä parempaa jälkeä. Neljäntenä oleva joukkue on matkalla ylempään loppusarjaan eli kuuden parhaan joukkoon.

Vielä viime vuonna loppusijoitus oli kahdeksas. Äärimmäisen nuori ryhmä on kasvanut henkisesti ja toki fyysisestikin.

– Emme voi olla tyytyväisiä pistesaaliiseen. Tiukkoja viime hetkien pistemenetyksiä on tullut harmillisen paljon. Joka tapauksessa kasvua on pelaajistossa tapahtunut, ja olemme menneet pelillisesti todella paljon eteenpäin viime vuodesta, Esa Isokääntä luonnehtii.

Keskikenttäpelaaja Ronja on liigajoukkueen kapteeni. Riina pelaa puolestaan maalivahtina.

Isokäännät olivat kokemassa myös karvaan pettymyksen huhtikuun alussa. Suomen U19-tyttöjen maajoukkue oli parin minuutin päässä EM-kisapaikasta, kun se johti ratkaisevaa karsintaottelua Sveitsiä vastaan. Sveitsi tasoitti toisella lisäaikaminuutilla ja pudotti siten Suomen lopputurnauksesta.

Nuorten maajoukkueportaat loppuvat tällä erää juuri kyseiseen U19-ikäluokkaan. U23-joukkueella ei ole ollut tänä vuonna toimintaa.

”Kyllähän jenkit mestaruuden ottavat”

Naisten MM-jalkapallo huipentuu sunnuntaina Suomen aikaa kello 18 alkavaan loppuotteluun Yhdysvallat–Hollanti.

Isokäännät ovat muodostaneet oman osansa suomalaisista televisiokatsojista, joita etenkin puolivälierä Ranska–Yhdysvallat keräsi vastaanottimien ääreen kelpo määrän. Keskimääräinen katsojaluku oli tuossa ottelussa 324 000.

– Aina ehtiessämme olemme olleet television ääressä pelien aikaan, kertoo Esa Isokääntä ja jatkaa:

– Itselläni on vahva näkemys siitä, miten kisojen loppuratkaisuissa käy.

Haastattelu tehtiin lauantaina iltapäivällä eli hieman ennen pronssiottelun Ruotsi–Englanti alkua.

– Kyllä nyt käy niin, että Ruotsi jää ilman mitalia. Pronssipeli ei ole mikään läpihuutojuttu, mutta Englanti on selkeä suosikki.

Lauantai-ilta kertoi pronssiottelun tarjonneen näkemyksestä poikkeavan lopputuloksen sinikeltaisissa mitalijuhlissa. Ruotsi voitti pelin maalein 2–1.

Seuraava veikkaus pistetään puntariin sunnuntaina.

– Jenkithän ottavat mestaruuden. Hollannin puolustus ei ole sellainen, joka pystyisi pysäyttämään jenkkien hyökkäyksiä. Jenkit ovat pudottaneet kovia joukkueita, kun taas Hollanti on edennyt helpommalla kaaviolla.

Isokääntä on monen muun tavoin huomannut naisten jalkapalloilun suuret kehitysaskeleet 2010-luvulla.

– Urheilullisuus on parantunut paljon – naisista on tullut urheilijan näköisiä. Lisäksi tekninen taitotaso on noussut uskomattoman paljon ja uskon sen nousevan entisestään, kun maajoukkueet nuorentuvat.