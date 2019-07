Kolminkertainen Wimbledon-voittaja McEnroe arvioi: Djokovic voittaa neljässä erässä

Perinteinen Wimbledonin tennisturnaus huipentuu tänään, kun Serbian Novak Djokovic ja Sveitsin Roger Federer iskevät miesten kaksinpelin mestaruudessa. Maailmanlistan ykkönen Djokovic nousee ykköseksi tennislegenda John McEnroen papereissa.

– Voiko Federer tehdä sen? Tietysti hän voi, mutta veikkaan Novakin voittavan neljässä erässä, McEnroe kertoi BBC:lle.

– Djokovic on yksi kaikkien aikojen parhaista liikkujista kentällä. Hän saa paljon enemmän palloja kuin ihmiset odottavat. Hän pistää vastustajansa lyömään paljon ylimääräisiä palloja ja väsyttää vastustajansa, McEnroe tuumi.

Yhdysvaltalainen McEnroe voitti kaikkiaan seitsemän grand slam -titteliä, joista kolme Wimbledonin nurmikentillä. Viimeisen grand slaminsa hän voitti 25-vuotiaana vuonna 1984, mutta viime vuosina suurturnaukset ovat olleet vanhempien pelaajien temmellyskenttä. Djokovic, 32, on kahminut 15 grand slam -voittoa, joista neljä Wimbledonissa. Hän voitti turnauksen myös viime vuonna.

Ensi kuussa 38 vuotta täyttävä Federer on voittanut 20 grand slam -turnausta ja ollut ykkönen Wimbledonissa kahdeksan kertaa, viimeksi kaksi vuotta sitten. Djokovic suhtautuu tänään kello 16 Suomen aikaa alkavaan loppuotteluun maltilla.

– Tiedämme kuinka hyvä Federer on missä tahansa, mutta erityisesti täällä. Tämä alusta täydentää paljon hänen peliään. Hän rakastaa erittäin nopeaa pelaamista ja ottaa ajan pois vastustajaltaan, Djokovic ennakoi BBC:lle ja viittasi Federerille sopivaan nurmialustaan.

https://www.bbc.com/sport/tennis/48976092

STT

Kuvat: