Komission johtoon tähyävä Ursula von der Leyen lupaa taistella ilmaston puolesta – ”Eurooppa on kuin pitkä avioliitto, rakkaus ei ole samanlaista kuin aluksi, mutta syvenee”

Komission johtoon pyrkivä Ursula von der Leyen haluaa Euroopan unionin olevan hiilineutraali ensimmäisenä maailmassa, vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan parlamentille puhuneen saksalaisehdokkaan mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 50:llä ellei jopa 55 prosentilla jo vuoteen 2030 mennessä.

EU-parlamentti äänestää tänään illalla komission puheenjohtajasta. Von der Leyen tarvitsee taakseen 374 europarlamentaarikkoa eli yli puolet paikkansa ottaneista mepeistä.

Komission puheenjohtaja on merkittävä vallankäyttäjä Euroopan unionissa. Von der Leyen olisi paikalla ensimmäinen nainen.

– Vihdoin nainen on ehdolla komission johtoon, von der Leyen sanoi puheensa aluksi ja sai taputuksia.

Puheessaan von der Leyen lupasi ottaa uuden alun turvapaikkajärjestelmän uudistamisessa, joka on ollut pitkään jumissa.

– Tarvitaan empatiaa ja päättäväistä toimintaa.

EU:lla on hänen mukaansa velvollisuus pelastaa ihmishenkiä Välimerellä, josta on tullut yksi maailman vaarallisimmista rajoista. Samalla EU:n pitää hänen mukaansa panostaa rajavalvontaan.

Von der Leyen lupaa myös valvoa oikeusvaltioperiaatteen noudattamista EU-maissa.

”Emme jätä ketään jälkeen”

Jean-Claude Junckerin kaudella komissio on ajanut voimakkaasti varsinkin puolustusyhteistyötä ja neuvotellut vapaakauppasopimuksia.

Von der Leyen lupaa ilmastolain, jossa 2050-tavoite mainitaan. Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan hänen mukaansa mittavia investointeja, minkä takia Euroopan investointipankki muunnetaan osittain ilmastopankiksi.

Myös meriliikenteen ja lentoliikenteen on hänen mukaansa maksettava aiheuttamistaan päästöistä. Hän on aiemmin sanonut, että ne pitäisi ottaa mukaan päästökauppajärjestelmään.

Toisaalta pelikentän on oltava reilu eurooppalaisille yrityksille. Sen takia käyttöön pitäisi von der Leyenin mukaan ottaa hiilivero EU:n ulkorajoilla.

Heikommassa asemassa olevat alueet tarvitsevat nekin tukea.

– Me emme jätä ketään jälkeen ja tarjoamme tulevaisuuden näkymiä.

Brysselissä syntynyt von der Leyen siteerasi puheensa lopuksi isäänsä:

– Hän sanoi, että Eurooppa on kuin pitkä avioliitto. Rakkaus ei ehkä ole suurempaa kuin ensimmäisenä päivänä, mutta se tulee syvemmäksi.

Ursula von der Leyen ei ole minkään poliittisen puolueryhmän kärkiehdokas, mikä on herättänyt arvostelua äänestäjien heikosta kuluttajansuojasta. Parlamentin mielestä komission johtoon olisi demokratian nimissä pitänyt valita joku kärkiehdokkaista, koska heidän kasvoillaan vaalikampanjoita käytiin.

Käytännössä parlamentin poliittiset ryhmät kampittivat kuitenkin itse omat ehdokkaansa, koska ne eivät päässeet vaalien jälkeen sopuun yhteisestä nimestä.

Von der Leyen tarvitsee taakseen 374 europarlamentaarikkoa eli yli puolet paikkansa ottaneista mepeistä. Meppejä on parlamentissa tällä hetkellä 747. Äänestys on salainen, mikä osaltaan lisää sen arvaamattomuutta.

