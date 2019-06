Kompromissi Timmermansista komission johtoon ajautui suuriin vaikeuksiin – heinäkuun puoliväliin on hahmoteltu uutta huippukokousta

Isojen maiden ehdotus Frans Timmermansin nostamisesta komission johtoon on ajautunut suuriin vaikeuksiin EU-huippukokouksessa Brysselissä.

Kokous keskeytettiin Suomen aikaa puoliltaöin kahdenvälistä neuvonpitoa varten ilman tietoa jatkoajasta.

Etukäteen näytti siltä, että päätös nimityksistä oli pedattu hyvin, koska kokoukseen vietiin isojen maiden tukema ehdotus kolmen keskeisen paikan jakamisesta.

Euroopan komission puheenjohtajan paikka menisi sosialisteille, joiden ehdokkaana tehtävään on Frans Timmermans. Huippukokouksia johtavan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan paikka täytettäisiin liberaaliehdokkaalla, joista esillä on ollut esimerkiksi Belgian pääministeri Charles Michel.

Korkean edustajan paikka menisi Euroopan kansanpuolueelle (EPP), kuten myös Euroopan parlamentin puhemiehen paikka koko viideksi vuodeksi.

EU-lähteen mukaan kompromissiehdotusta ei ole vedetty pöydältä, mutta se on saanut osakseen kovaa kritiikkiä.

Irlannin pääministeri Leo Varadkar kertoi toimittajille, että Euroopan kansanpuolueessa on paljon epäilyksiä ehdotuksen suhteen.

– Selvä enemmistö pääministereistä oli sitä mieltä, ettei meidän pitäisi antaa periksi komission puheenjohtajuudesta niin helposti ilman taistelua, Varadkar kertoi keskustaoikeiston tunnelmia.

EU-vaalien suurin puolue oli ajanut komission puheenjohtajaksi saksalaista Manfred Weberiä, jolle nyt neuvotellussa sovussa näyttäisi jäävän EU-parlamentin puhemiehen paikka.

Uusi kokous parin viikon päästä?

Itäisemmän Euroopan maat Tshekki, Slovakia, Unkari ja Puola ovat arvostelleet voimakkaasti Timmermansia. Hollantilainen komission varapuheenjohtaja on ollut eturintamassa puolustamassa oikeusvaltioperiaatteita, ja saanut sen takia osakseen arvostelua Puolassa ja Unkarissa.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi toimittajille, ettei Timmermans ole sellainen siltojen rakentaja, jota EU:hun tarvittaisiin. Hän päinvastoin jakaisi Morawieckin mukaan Eurooppaa.

EU-lähteen mukaan keskusteluissa on pyörinyt ajatus uudesta huippukokouksesta heinäkuun 15. päivä. Neuvottelut olivat aamuyöllä kuitenkin yhä kesken.

STT

