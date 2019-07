Komulainen pääsee golfin arvoturnauksessa tutulle kentälle: ”Olen ihan super-innoissani tästä”

Noora Komulainen pääsee loppuviikolla tutulle kentälle uransa kolmanteen golfin arvoturnaukseen. Komulainen lunasti maanantaina paikkansa naisten Britannian avoimessa mestaruuskilpailussa, joka pelataan torstaista sunnuntaihin Woburnin kentällä, lähellä Milton Keynesiä.

– Olen ihan super-innoissani tästä, varsinkin kun kenttä on tuttu, Komulainen viestitti Britanniasta tiistaina.

Hän oli maanantain karsintakilpailussa hyvässä vedossa, sillä kierros sujui 68 lyönnillä (-4).

Komulainen pelasi uransa ensimmäisen arvoturnauksen Woburnissa vuonna 2016, samana vuonna, jolloin hän oli Ursula Wikströmin kanssa mukana Rio de Janeiron olympiagolfissa.

Komulainen on pelannut arvoturnauksessa kaksi kertaa ennen tätä viikkoa. Vuonna 2017 kenttänä oli Kingsbarns. Kummatkin turnaukset päättyivät karsiutumiseen kahden kierroksen jälkeen, mutta nyt Komulainen on luottavainen.

– Alkukausi on vähän haastava, mutta nyt kesällä olen saanut juonesta kiinni. Olen tehnyt harjoitteluuni paljon muutoksia parin viime vuoden aikana, ja pikku hiljaa asiat alkavat tuntua omilta, Komulainen kertoi.

Kuntouttaminen muutti kehoa

Komulainen, 28, on Euroopan-kiertueen kauden arvolistalla parhaana suomalaisena 29:s. Toukokuinen Dubain-kisa toi parhaan sijoituksen, kun Komulainen jakoi kymmenennen sijan.

Viime kaudella Komulaista kiusasivat selkävaivat, jotka johtivat lyöntisvingin muutokseen.

– Jouduin loukkaantumisen takia kuntouttamaan pitkään. Sitä kautta keho on muuttunut, ja on ollut vaikeaa saada tekemisestä kiinni. Nyt olen oppinut treenaamaan järkevämmin, vaikka vieläkin haen itselleni sopivinta tapaa, Petteri Nykyn valmennuksessa harjoitteleva Komulainen kertoi.

Britannian avoimessa mestaruusturnauksessa on mukana 148 pelaajaa. Kuumin nimi lienee eteläkorealainen Ko Jin-young, joka voitti viime sunnuntaina kauden neljännen arvoturnauksen, Evian-mestaruuskilpailun Ranskassa. Ko vei nimiinsä myös kauden ensimmäisen major-kilpailun huhtikuussa.

Suomalaispelaajista golfin arvoturnauksissa on aiemmin tällä kaudella pelannut vain Mikko Korhonen. Hän oli mukana Yhdysvaltain PGA-kilpailussa ja Britannian mestaruuskilpailussa.

STT

