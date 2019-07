Koripalloliiton ex-puheenjohtaja Antti Zitting ehdolla Fiban hallitukseen

Suomen Koripalloliiton entinen puheenjohtaja Antti Zitting on ehdolla kansainvälisen koripalloliiton Fiban hallitukseen. Zitting olisi ensimmäinen suomalainen Fiban maailmanlaajuisen organisaation hallituksessa.

Hallitusvalinnat tehdään Fiban kongressissa elokuun lopulla Kiinan MM-kisojen yhteydessä. Aiemmin Zitting on toiminut Fiban alueellisessa Euroopan hallituksessa.

– Jo päätyminen ehdollepanotoimikunnan esitykseen on historiallinen juttu ja osoitus suomalaisen koripallon arvostuksesta sekä Antti Zittingin ansiokkaasta toiminnasta Fiban Euroopan hallituksessa. Toivotaan, että valinta menee maaliin, Koripalloliiton nykyinen puheenjohtaja Timo Elo sanoi tiedotteessa.

Zitting toimi Koripalloliiton puheenjohtajana vuodesta 2013 heinäkuuhun 2019.

